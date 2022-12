‘Bolillo’ Gómez no seguirá como DT de Panamá y se despidió con una sentida carta

El técnico antioqueño, de 62 años, puso fin a su paso por el conjunto ‘canalero’, al cual llegó en febrero de 2014. Estaría cerca de volver a dirigir a Ecuador.

Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez ratificó su marcha de la Selección de Panamá este martes, compartiendo una carta en la que habló sobre el proceso que los llevó a participar en la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018.

En el torneo, Panamá fue el último de los 32 países participantes, tras una dura primera ronda en donde quedaron eliminados por las derrotas con Bélgica (3-0), Inglaterra (6-1) y Túnez (2-1).

En el escrito el timonel colombiano afirmó que puso todo su corazón, empeño y sabiduría por lograr el gran objetivo que fue participar en las justas mundialistas.

De igual forma agradeció a las personas que lo apoyaron, al igual que sus detractores, “de rivales y contrariedades es que florece un verdadero equipo y sería extraño que no se hablara mal y no hubiera contrariedades, ya que no hay pasión sin las mismas”.

Ahora ‘Bolillo’ espera por definir su futuro, en el que dicen que hay una buena probabilidad de volver a dirigir la Selección de Ecuador, equipo al que comandó entre 1999 y 2004, periodo en el cual alcanzó a disputar la Copa Mundial de Corea y Japón, en 2002.

