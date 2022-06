Byron Castillo: "Ha llegado la calma, tuve gente cercana a mí que me apoyó en todo"

Byron Castillo es nuevo jugador de León, de México, y ya fue presentado de manera oficial. Esto, luego de que la FIFA no le diera más largas a la denuncia que impuso Chile contra el jugador y su acta de nacimiento en las últimas semanas.

Justamente, sobre ese tema habló en la rueda de prensa de su presentación en el equipo 'manito' y dejó claro que estuvo bien rodeado en todo momento.

"Ha llegado el momento de la calma. En este tiempo he tenido mucha gente cercana a mí que me ha apoyado en todo, estoy positivo, he dejado atrás -la denuncia de Chile- y estoy en el presente", aseguró el jugador de la Selección Ecuador.

Ahora, lo que se viene para Castillo es mantener un buen nivel en lo personal para entrar en la lista final de Gustavo Alfaro para disputar el Mundial Qatar 2022, a finales de este año.

"Depende cómo me vaya en el campo de juego. También quiero jugar el Mundial, tengo fe de lo que está pasando", concluyó.

¿En qué equipos ha jugado Byron Castillo?

El jugador ecuatoriano inició su carrera en Norte América, de su país, pasó por Deportivo Azogues, Aucas y Barcelona de Ecuador para ahora llegar a León de México, su primera experiencia en el balompié internacional para él. Con la 'tri', disputó los Sudamericanos Sub-15 y Sub-17, además de Copa Mundial Sub-17 en 2015; ahora, juega con la mayores y espera participar en su primer Mundial, en Qatar.