Carlos Valdés: “Con Pékerman, la Selección Colombia se propuso hacer historia”

El exdefensor habló sobre la huella del DT argentino en los jugadores colombianos. Manifestó su deseo porque sus compañeros en el Mundial de Brasil 2014, superen, en Rusia 2018, lo hecho hace cuatro años. Y analizó el liderazgo de Falcao y James, de cara al encuentro de este jueves frente a Senegal.

Carlos Valdés conoce como nadie la evolución que tuvo en los últimos años la Selección Colombia. Debutó, en 2008 con el combinado mayor, ahí, con la camada que en Rusia juega su segundo Mundial consecutivo, se trazaron el objetivo de hacer historia.

Publicidad

Sin embargo, aseguró para GolCaracol.com, que sin la influencia del argentino José Pékerman, esto no hubiera sido posible.

Vea acá: Colombia vs. Senegal: una final en el Samara Arena, con el apoyo del jugador número 12

¿Cuáles son las sensaciones cuatro años después del Mundial de Brasil?

“Son muchos recuerdos positivos que siempre te sacan una sonrisa sobre todo por el Mundial que jugamos. Ahora como hincha, lo único que uno les desea a los muchachos es que puedan repetir y superar lo que hicimos en Brasil".

Publicidad

¿Qué es lo primero que piensa a la hora de hablar sobre ese Mundial?

"Siempre pienso en la manera en la que nos divertíamos y disfrutábamos el Mundial. Los entrenamientos, la llegada al estadio y todo lo que compartimos. Fue un equipo con mucha armonía y unión porque éramos una familia. Lo que nosotros transmitimos fue alegría a un país y orgullo de representar a Colombia".

Publicidad

¿En qué momento esta Selección se volvió sinónimo de familia, unión y alegría?

"Uno no se da cuenta en qué momento, pero si puedo decir que fueron muchas situaciones las que nos fueron uniendo y trazando el camino para que todo fluyera. Cuando nosotros nos sumamos al proceso, Colombia no tenía un buen presente, por lo tanto, era difícil disfrutar y sonreír mientras se jugaban los partidos de Eliminatorias. Había muchos nervios, frustración y pesimismo porque veníamos de 16 años de no estar en un Mundial.

Pero a medida que fuimos obteniendo compromisos y consiguiendo victorias, adquirimos confianza. Ahí empezamos a disfrutar lo que hacíamos, porque siempre pensamos que iba hacer único e histórico".

¿Cuánto tiene que ver José Pékerman en todo esto?

Publicidad

"El primer impacto que generó José fue la mentalidad. Nos dio una lección bastante importante sobre cómo mantenernos unidos y tener mentalidad ganadora, porque el colombiano tiene la capacidad y las características, pero muchas veces termina sintiéndose inferior ante los obstáculos que se enfrenta. Hablando de fútbol, podemos decir que anímicamente y psicológicamente se siente menos que los rivales con historia y jerarquía".

¿De qué manera transformó la mentalidad?

Publicidad

"Fue tanta la confianza que él le dio al grupo y el deseo de triunfo, que terminamos creyéndole todo lo que nos decía. Ahí empezamos hacer cosas distintas que ninguna otra Selección Colombia ha hecho hasta el día de hoy. Con Pékerman, la Selección se propuso hacer historia. Eso significó darle un nuevo estatus al futbolista colombiano".

Lea también: Colombia se juega su futuro en Rusia: James, Falcao y Quintero, los líderes del sueño mundialista

¿Esto se vio reflejado en el cambio que hubo entre el partido de Japón y Polonia, en este Mundial?

"Sí claro, total. Para mí, los jugadores son como la música, son buenos o son malos. Uno sabe quién tiene la capacidad, el talento y el carácter. Y todos los futbolistas que hay en Colombia tienen todo esto. El primer partido siempre genera ansiedad y dudas; además, nadie se imaginó iniciar como arrancaron, pero nadie dudo de su capacidad. El único cambio que había que hacer era mental. Y eso fue lo que se vio contra Polonia".

Publicidad

¿De qué manera se imagina que preparó el partido contra Senegal?

“Siempre se trabajan los partidos dependiendo del rival. Y la intención de Pékerman siempre es tener un plan para cada encuentro. Si quiere agresividad en la mitad del campo, seguramente va a incluir otro volante de marca. Si quiere tener más posición de la pelota, entonces se la va a jugar por un volante ofensivo".

Publicidad

¿Cómo define el liderazgo de Falcao y James?

"Es un liderazgo diferente al que hemos conocido como el de Mario Yepes o Iván Ramiro Córdoba. Se fueron muy jóvenes a Argentina, les costó muchísimo, pero sus procesos de evolución fueron muy rápidos. En pocos años pasaron de ser promesas a estar dentro de los mejores del mundo.

Entonces, uno les aprende del deseo de superarse todos los días. No les gusta perder ni en el entrenamiento. No se conforman con la sesión de prácticas, siempre buscan algo complementario para ser mejores. Y no hay mejor líder que el que lo demuestra con ejemplo".

¿Ha hablado con alguno de la Selección por estos días?

Publicidad

"Justo antes del partido contra Polonia le escribí un mensaje de apoyo al cuerpo técnico. No somos de hablar mucho ni muy seguido, pero esta Selección le quedó marcada a todos por lo leal y por la honestidad que tuvimos durante el tiempo que estuvimos juntos. Ellos saben qué tipo de personas son los jugadores que han tenido y no basta con hablar todos los días, para saber el aporte que han tenido cada uno de ellos en nuestras vidas".

Para descargar la aplicación Gol Caracol Resultados HAGA CLIC ACÁ