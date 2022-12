César Luis Menotti: “A ningún entrenador le gustaría enfrentar a Colombia”

El entrenador campeón del mundo con Argentina en 1978 analizó, este lunes, la actualidad del equipo que dirige José Pékerman de cara a lo que será su participación en el Mundial de Rusia 2018.

César Luis Menotti exjugador y extrenador argentino, un personaje con amplia experiencia en Copas del Mundo, Campeón dirigiendo la Selección ‘albiceleste’ en 1978 y como el mismo se cataloga “un hombre que nació en una cancha”, habló sobre la actualidad de la Selección Colombia dirigida por José Néstor Pékerman, de cara al mundial de Rusia 2018.

‘El Flaco’ dialogó con el programa ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’, sobre el papel que debe cumplir el conjunto ‘cafetero’ en la Copa del Mundo que se disputará desde este 14 de junio hasta el 15 de Julio.

“Colombia está llamada a hacer las cosas bien, tiene un equipo de excelentes futbolistas con mucha experiencia en el fútbol internacional, con un entrenador que tiene continuidad y eso habla muy bien de la organización”, expresó Menotti.

Además, hablo sobre el buen momento de los jugadores que conforman el equipo ‘tricolor’.

“Colombia llega muy bien, esperemos que sus futbolistas puedan estar juntos, charlar y reforzar la idea que les implemente su entrenador. A ningún entrenador le gustaría enfrentar a Colombia ya que muchos jugadores ya tienen una experiencia europea que le da garantía para llegar a un mundial y enfrentar de la mejor manera a los diferentes rivales”, dijo ‘El Flaco’.

Adicionalmente, hizo énfasis en el progreso del futbolista colombiano a medida que pasan los años.

“Los colombianos siempre jugaron bien al fútbol desde que estuvieron Di Stefano y Pedernera en Millonarios, y los que están acá (Argentina) están muy bien, no es que estén aprendiendo, sino que compiten y lo hacen a un alto nivel, es como los cantantes, tienes que cantar y cantar y entre más cantes mejor lo vas a hacer.”

Finalmente, se refirió a su escuela de entrenadores. “Soy un hombre que nació en una cancha de fútbol, he entrenado todos los grandes equipos de la Argentina, he debatido tanto, he escrito tanto, y no me convencía mucho lo de la escuela de entrenadores, pero me decidí porque la tecnología me facilita las cosas”.