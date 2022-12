Cindy Álvarez a Mateus Uribe: “Empiezo a vivir este sueño de ir a verte luchar y darte mi apoyo”

La pareja del volante de la Selección Colombia compartió un bonito mensaje y una fotografía, instantes antes de emprender viaje a Rusia para presenciar el Mundial.

A seis días del debut de la Selección Colombia frente a Japón, los futbolistas colombianos no paran de recibir palabras de aliento para lo que será su participación en la Copa del Mundo.

El turno ahora fue para Mateus Uribe, quien tendrá un gran golpe anímico con la presencia de su pareja Cindy Álvarez.

“Hoy empiezo a vivir con más fuerza este sueño, me siento afortunada de poder disfrutar de este momento de ir a verte Mateus Uribe, a luchar por el tuyo, acompañarte y darte todo mi apoyo. Me lo soñé, lo pedí, lo supliqué, lloré con fe para que esto pasara en nuestras vidas y acá estoy cumpliéndole la cita a lo que tanto trabajaste... estoy tan feliz no alcanzan las palabras para expresarlo quisiera decirlo todo, pero prefiero demostrarlo. Tengo el alma contenta y me siento tan orgullosa de pertenecer a esta familia”, escribió Álvarez en su cuenta de Instagram.

Para este jueves la Selección Colombia entrenará a puerta abierta en Rusia y posteriormente se espera una rueda de prensa, en donde se conozca las primeras impresiones de los jugadores, tras los trabajos realizados en suelo mundialista.