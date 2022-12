Cristian Zapata, el líder silencioso de José Pékerman en la Selección Colombia

En la misma línea de Falcao, James Rodríguez, Abel Aguilar, David Ospina y Carlos Sánchez, el zaguero del Milan también tiene voz de mando. Es la cuota de la experiencia en la parte defensiva y se perfila para ser titular este martes contra Japón (7:00 a.m. por Gol Caracol y GolCaracol.com).

Cristian Zapata siempre soñó con ser futbolista. Era el primero en llegar a los entrenamientos de la escuela de fútbol que tenía el profesor Willington Micolta en Padilla, Cauca. Con 10 años, agarraba su bicicleta y emprendía camino desde la Vereda El Tetillo, su lugar de residencia, hasta el municipio ubicado al norte de este departamento.

En el trayecto de 30 minutos, acompañado siempre de los cultivos de caña de azúcar, paraba a agarrar una que otra naranja para calmar la sed. La práctica, que se llevaba a cabo en la cancha La Bombonera, del municipio, iniciaba a las 2 de la tarde, Zapata estaba a la 1.

Siempre en silencio, acataba las ordenes de Micolta, quien veía en Zapata, un jugador que en sus inicios como mediocampista de marca, un futbolista con ganas pero en quien se debía trabajar bastante para que llegará a ser profesional.

Pero Zapata siempre supo aprovechar sus virtudes. La dedicación y el esfuerzo, lo complementaba con la fuerza y la altura. Cualidades en las que se fijó el Deportivo Cali para acercarlo a su cantera.

El sueño estaba a un paso. Siguió trabajando sus debilidades y encontró en la posición de defensa central su mejor arma. Por eso, con tan solo 18 años (2004) debutó con el cuadro ‘azucarero’.

En el mismo periodo de tiempo, hizo parte de la Selección Colombia Sub-17 y Sub-20. Aquellas que, respectivamente, lograron el cuarto lugar del Mundial de Finlandia en 2003 y el título en el Suramericano de Colombia en 2005.

De ahí, daba el salto al fútbol europeo. El sueño casi cumplido, pero lo difícil hasta ahora empezaba: mantenerse.

Udinese compraba sus derechos deportivos. De entrada, mostró toda su categoría. Seis temporadas duró en Italia antes de recalar en Villarreal, en 2011.

En España, solo estuvo una temporada. Individualmente tuvo un gran rendimiento, pero grupalmente, Villarreal descendió. Por eso, Milan se fijó rápidamente en Zapata y desembolsó 18 millones de euros por sus servicios.

Con el equipo ‘rossonero’ mantenía su gran nivel, ese que lo tuvo todo este tiempo en el proceso de Selección Colombia. En el combinado nacional alternaba la titular con Amaranto Perea. Haciendo siempre pareja con Mario Alberto Yepes.

El sueño terminó de cumplirse hace cuatro años. La oportunidad llegó ante la ausencia por lesión de Perea. Por eso, en Brasil, junto a Yepes, fueron la muralla amarilla de la Selección Colombia, en lo que ha sido hasta ahora el mejor Mundial de la ‘tricolor’.

Por todo lo anterior, se entienden las palabras de hace unos días de Yerry Mina: “Cristian Zapata es como un padre para mí”.

Si no fuera así y si no fuera por los 4.484 minutos que ha sumado a lo largo de estos diez años vistiendo la camiseta de la Selección Colombia, Zapata no hubiera entrado en la consideración de José Pérkerman para el Mundial. Pues su presente con Milan está marcado por su poca continuidad.

Sin embargo, la experiencia y el liderazgo pesan. Ahí Zapata corre con ventaja. Por eso su trabajo es igual de silencioso y dedicado. Con 31 años, sigue siendo el primero en ponerse a disposición de lo que requiera Pékerman, así como en sus inicios era el primero en llegar a los entrenamientos.

