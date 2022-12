A los jugadores de la Selección de Corea del Sur les arrojaron huevos a su llegada del Mundial

Los seguidores del combinado asiático mostraron de una manera reprochable su inconformismo con el seleccionado que, a pesar de vencer a Alemania en la última fecha, quedó eliminada prematuramente del certamen orbital.

Humillante resultó ser le llegada de la delegación de Corea del Sur a su llegada al Aeropuerto Internacional de Incheon. Alrededor de 500 seguidores esperaban a los dirigidos por Shin Tae-Yong para increparlos; y arrojarles almohadas y huevos.

Publicidad

"No quería volver a casa hasta julio y es decepcionante volver a casa en junio. Me gustaría agradecer a nuestros fanáticos por su amor y apoyo. Sin nuestros fanáticos, no hubiéramos podido crear el milagro que hicimos", aseguró el entrenador surcoreano.

Corea del Sur, quedó eliminada prematuramente del Grupo F tras caer las dos primeras fechas frente a Suecia y México, respectivamente. Sin embargo, en la última jornada, consiguió una victoria histórica contra Alemania, la cual desembocó en la sorprendente eliminación de los actuales campeones del mundo.

Aún así, quedó demostrado que su actuación no gustó en varios seguidores de su país, quienes se lo hicieron saber de una manera reprochable a los jugadores surcoreanos.

Inclusive, hace cuatro años, tuvieron que vivir un episodio muy similar después de su regreso del Mundial de Brasil, certamen en el que también quedaron eliminados al ser últimos del grupo que compartieron con Bélgica, Argelia y Rusia.

Publicidad

A su regreso de tierras brasileñas, les arrojaron dulces tradicionales, que dentro de su cultura es considerado una ofensa.

Así fue recibida la Selección de Corea del Sur tras regresar del Mundial de Rusia:

Publicidad



Cuatro años antes, fueron recibidos de esta manera desde Brasil: