Danny Rose: “Consulté un psicólogo y me diagnosticó una depresión. Inglaterra fue mi salvavidas”

El lateral del Tottenham y de la selección de Inglaterra reveló este jueves que la lesión que sufrió a inicio de la temporada 2017/18 y problemas personales, lo que lo llevó a estar en un centro de rehabilitación.

El defensa de la selección inglesa Danny Rose, que disputará la Copa del Mundo 2018, reveló este jueves haber atravesado una depresión durante esta temporada después de varios sucesos personales y una larga lesión, y aseguró haber superado esa crisis gracias a la selección, que "fue mi salvavidas".

"No es un secreto para nadie, yo he pasado un periodo difícil con el Tottenham esta temporada", declaró el lateral izquierdo de 27 años a la prensa, en plena preparación de 'los tres leones' para el Mundial 2018.

"Esto me llevó a consultar un psicólogo y me diagnosticó una depresión, lo que nadie sabía", reveló. "No se lo he dicho ni a mi madre ni a mi padre, y ellos probablemente se vayan a enfadar al leerlo, pero me lo guardé para mí hasta ahora", señaló.

Rose sufrió al inicio de la temporada una lesión en la rodilla que le obligó a someterse a una operación, pero también tuvo que lidiar con varios sucesos personales.

"Mi tío se suicidó mientras yo estaba en rehabilitación, eso también provocó la depresión", explicó Rose.

"Fuera del terreno de juego, sucedieron otros incidentes: de vuelta a casa en agosto, mi madre fue víctima de insultos racistas en Doncaster (ciudad natal de Rose). Ella estaba muy enfadada y contrariada, y después, alguien llegó a la casa y casi le disparó a mi hermano en la cara", afirmó.

El jugador que suma 17 presencias con la selección quiso darle las gracias al seleccionador Gareth Southgate, porque la selección de Inglaterra fue "su salvavidas" en medio de la crisis.

"Inglaterra fue mi salvavidas y no puedo agradecérselo lo suficiente al entrenador (Southgate) y al equipo médico. Fue realmente difícil, y ser remitido a un médico y psicólogo por el doctor del Tottenham me ayudó a sobrellevarlo", concluyó.

