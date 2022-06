Diego Alonso: "Uruguay hizo sentir mal a México porque jugamos bien, logramos imponernos"

El seleccionador de Uruguay, Diego Alonso, presumió este jueves que el buen juego de su equipo hizo sentir mal a la selección mexicana en un partido amistoso celebrado en el State Farm Stadium de Glendale (Arizona, EE.UU.).

"Nosotros hicimos sentir mal a México porque jugamos bien, no porque ellos jugaron mal. Lo digo con humildad, hoy logramos imponernos en el planteamiento", afirmó Alonso luego de la goleada de su cuadro por 0-3 sobre México.

Publicidad

El duelo en el State Farm Stadium fue dominado desde el principio por la selección sudamericana. En el primer tiempo Uruguay anotó con gol de Matías Vecino. En el segundo lapso Edinson Cavani marcó un doblete para redondear el 0-3.

Alonso aceptó que a su equipo le costó tomar el control del juego en el primer tiempo, pero cuando lo alcanzó ya no lo soltó.

"México intentó por muchos momentos, incluso hubo lapsos en los que nos superó en la primera parte, pero poco a poco nosotros logramos imponer nuestro juego y llevarlo a donde más nos convenía y además fuimos efectivos", mencionó.

Publicidad

El entrenador uruguayo destacó el accionar de México que es dirigido por el seleccionador argentino Gerardo Martino.

"Insisto, no vi mal a México al contrario, pero vi muy bien a mi equipo y no es petulancia, por lo que creo que esta victoria fue producto, no de lo que dejó de hacer el rival, sino de que Uruguay hizo un muy buen partido".

Publicidad

Diego Alonso restó importancia a lo amplio del marcador porque explicó que sólo fue un partido de preparación para el Mundial Catar 2022.

"Nos encontramos con un buen equipo, aunque nosotros hicimos mejor las cosas, pero no es para tanto porque esto es preparación para lo verdaderamente importante que vendrá dentro de seis meses en el Mundial".

En la serie de amistosos que la selección sudamericana tiene programados en este mes de junio, además del duelo ante México, jugará un par más; el primero contra Estados Unidos en el Children's Mercy Park en Kansas City, este domingo.

Publicidad

El segundo, el 11 de junio, que estaba pactado ante Jamaica, pero lo canceló el seleccionado caribeño por problemas de logística. La Asociación Uruguaya de Fútbol busca cerrar a la selección de Irán como sustituto para esa fecha.

El equipo que dirige Diego Alonso se prepara para la Copa del Mundo de Catar 2022, en la que formará parte del grupo H que comparte con Portugal, Corea del Sur y Ghana.