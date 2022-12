Diego Latorre: "James es el guía, pero Colombia tiene buenos jugadores en cada posición"

El exjugador de Boca Juniors y ahora comentarista de la televisión argentina habló con GolCaracol.com sobre sus impresiones acerca del seleccionado que dirige José Pékerman.

Por los pasillos del Spartak Stadium, de Moscú, desfilaron este sábado un buen número de figuras del fútbol argentino para observar el debut del seleccionado de su país frente a Islandia, que terminó con un empate 1-1, en el grupo D del Mundial Rusia 2018.

Y en medio del corre corre de sus transmisiones, Diego Latorre, comentarista de 'Fox Sports' Argentina, habló con GolCaracol.com sobre sus expectativas en la Copa Mundial y también le dio un vistazo a la Selección Colombia, que se prepara para debutar frente a Japón, el próximo 19 de junio.

"La impresión es que Colombia tiene un gran equipo, con jugadores maduros, un gran técnico y con mucha competividad", indicó Latorre.

Arma tu Selección Colombia titular para los partidos del Mundial Rusia 2018

El argentino también explicó que "hay roce internacional en su Selección, algunos de los jugadores se fueron enriqueciendo en Europa y así pueden aspirar ahora a estar entre los mejores del Mundial".

Latorre no quiso entrar en detalles sobre varias de las figuras del seleccionado que dirige José Néstor Pékerman, ya que para él "se espera de todo el equipo y no de un solo jugador. A la capacidad de James de guiar a Colombia, también hay que agregarle que tiene grandes delanteros y buenos jugadores en todas las posiciones de la cancha. Pero todo es en equipo, un jugador no gana solo".

Le puede interesar: Argentina y sus dos caras en Moscú: fiesta en las tribunas y tristeza en la cancha

Tras las primeras jornadas mundialistas, el otrora delantero de Boca Juniors finalizó con un mensaje de esperanza. "Todos los que somos amantes de esto, pues queremos que se vea un gran fútbol y una fiesta".

