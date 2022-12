Diego Simeone 'enganchó' el tema James Rodríguez: "Nunca hablo de los futbolistas que no están"

El colombiano, quien todavía no ha definido su futuro, se presentó este lunes en el entrenamiento del Real Madrid, pero no hará parte de la gira que tendrá el equipo blanco en Alemania.

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, remarcó este lunes que "la gente es la que se entretiene", pero su equipo tiene "ganas de ganar" el All Star de Orlando, y opinó que Zlatan Ibrahimovic, su rival en ese encuentro, hubiese sido "muy importante" para su conjunto "en su juventud".

"Estamos en una etapa de la pretemporada para sumar minutos cada futbolista y no nos podemos alejar de eso", avisó el técnico, que expuso que tanto el 3-7 al Real Madrid como el 0-0 con el Chivas de Guadalajara le "sirven" al equipo "para ir asentando bases de los objetivos" que se plantea de "juego" para la nueva temporada.

"En este partido intentaremos seguir en esa línea. La gente es la que se entretiene, porque está fuera; nosotros tenemos ganas de ganar", enfatizó Simeone, que ya divisa el siguiente encuentro de preparación, este miércoles (madrugada del jueves en España), apenas cuatro días después del sonoro 3-7 al Real Madrid en Nueva Jersey.

Ese marcador ha desatado una lluvia de elogios para su equipo. "En principio, los extremos los ponen ustedes los periodistas. Ante un partido brillante y un partido malo aparecen los extremos, que en el fútbol no existen. Sí que existen en la realidad del partido que te toca vivir, pero no en la realidad cotidiana", advirtió.

"Nosotros no nos salimos de nuestra línea; a intentar seguir mejorando y buscando que, más allá del resultado, haya una intención que nos acerque a los objetivos que necesitamos para la pretemporada", continuó en la rueda de prensa oficial previa al All Star de la Major League Soccer en Orlando.

"Hay mucha gente nueva. Sobre todo en la parte defensiva han venido muchos chicos nuevos. Y en el medio lo mismo. Necesitamos trabajar, no salir del camino el cual tenemos que ir mejorando en cada entrenamiento y, sobre todo, que compitan bien. Creo que lo mejor que estamos viviendo en este inicio es la competencia interna que hay para jugar", expresó el entrenador.

No se pronunció sobre el colombiano James Rodríguez, jugador del Real Madrid y pretendido por el Atlético . "No hablo nunca de los futbolistas que no están. Siempre hablo de los chicos que están trabajando, que lo están haciendo muy bien, y en este momento la única realidad que tenemos son los que tenemos con nosotros", dijo.

Sí habló de la marcha de Antoine Griezmann: "Es un chico que nos ha dado todo. Yo no valoro el final de una relación, sino el andar de estos años, en los que ha respondido donde debe el futbolista, en el campo de juego. Y lo ha hecho con un compromiso enorme. Sus números son fantásticos. Desearle lo mejor en su paso al Barcelona".

