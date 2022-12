Diego Simeone le dio con todo a los suyos: arremetió contra Messi, Caballero y Sampaoli

Tras la derrota de Argentina 3-0 frente a Croacia, en la segunda fecha del Grupo D del Mundial de Rusia, se viralizó en minutos un audio donde se oye al técnico de Atlético de Madrid criticando fuertemente a los jugadores ‘albicelestes’.

“Lo que está pasando en estos momentos es lo que le pasó a la Selección en estos cuatro años desgraciadamente. Anarquía, no liderazgo ni desde la dirigencia ni desde los que conducen”, es lo primero que se escucha en un audio de Diego Simeone tras la derrota de Argentina contra Croacia.

El mensaje, al aparecer, está dirigido por su ayudante de campo Germán Burgos, quien también fue compañero suyo en la Selección de Argentina, en su época de jugador.

Rápidamente se viralizó el audio y desencadenó una rama más de la endeble situación que está viviendo el seleccionado ‘albiceleste’, el cual no depende de sí mismo para seguir convida en el Mundial.

“El equipo está mal. Pero es Argentina, yo creo y espero no errarle, que va a pasar porque Nigeria le va a ganar a Islandia y ahí vas a tener la posibilidad de ganándole a Nigeria pasar. Siempre y cuando Islandia no gane contra Croacia. Ahora dependés de Islandia, de que no gane ninguno de los dos partidos, como posibilidades", dice un aparte del mensaje.

De hecho, al final del mismo, el propio Simeone cuestiona a Lionel Messi, llegándolo a comparar con el actual momento de Cristiano Ronaldo, quien está brillando con la Selección de Portugal en el Mundial.

Escuche el audio completo de Diego Simeone:

