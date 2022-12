¿Dónde estuvieron los errores de la Selección Colombia, en la caída 1-2 frente a Japón?

El seleccionado colombiano no tuvo este martes su mejor expresión futbolística frente a los japoneses y terminó sucumbiendo en su debut, en el grupo H del Mundial Rusia 2018. La expulsión de Carlos Sánchez, al minuto 3, determinó el rumbo del juego.

Sorpresas en el once titular

Las apariciones desde el primer minuto de Dávinson Sánchez con Óscar Murillo como pareja de defensas centrales; la inclusión de Jefferson Lerma junto a Carlos Sánchez en la zona de contención y de José Izquierdo, por la banda izquierda, sorprendieron en Saransk. Y a decir verdad, ninguno de los cuatro jugadores en mención cumplió con una buena actuación en el Mordovia Arena.

El circuito de juego por izquierda

Frente a Japón no funcionó el circuito futbolístico por el sector izquierdo de Colombia. Johan Mojica y José Heriberto Izquierdo no cumplieron con su tarea de desequilibrar por ese sector, no pasaron al ataque, ni pudieron desequilibrar para buscar en el centro del área a Falcao García. Los defensas y volantes japoneses anularon cualquier intento ofensivo de los nuestros por ese sector.

Mala entrega de la pelota

Desde el primer tiempo, el seleccionado colombiano pecó con las imprecisiones a la hora de entregar el balón. Jefferson Lerma y después Wilmar Barrios perdieron en el esférico antes de pasar la zona media del campo, lo mismo sucedió con Juan Fernando Quintero cuando se retrasó a ser pareja de Lerma en primera línea de volantes. Juan Cuadrado, en la media hora que jugó, también perdió en los mano a mano.

Algunas preguntas en el ambiente

Además de la alineación inicialista, quedaron en el ambiente algunos interrogantes después de la derrota de Colombia frente a Japón tras la búsqueda de variantes de Pékerman. ¿Si era Juan Guillermo Cuadrado el primer cambio para hacer, tras la expulsión de Carlos Sánchez? ¿Por qué sacar a Juan Fernando Quintero si era el jugador de mayor claridad en ofensiva? Además, calentaron durante varios pasajes jugadores como Mateus Uribe, Abel Aguilar, Yerry Mina y Luis Fernando Muriel. ¿Confusión?

