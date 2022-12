Dos viejos conocidos se reencuentran: el cara a cara de Colombia vs. Japón Los dirigidos por José Pékerman vuelven a verse con el cuadro asiático luego de la victoria en Brasil 2014 por 4-1. Triunfo que esperan repetir este martes. No se pierda el duelo Colombia vs. Japón a las 7:00 a.m. por Gol Caracol y GolCaracol.com.