Eduardo Carlezzo, abogado de Chile: "Byron Castillo nació en Tumaco y juega para Ecuador"

"Nuestra petición es clara. Pedimos el reconocimiento de la irregularidad de Byron Castillo en Ecuador, el equipo perdería sus puntos y el equipo al que enfrentó le darían los tres puntos", de esa manera, tajante, empezó la rueda de prensa Eduardo Carlezzo, abogado de la Federación de Chile y quien está llevando el caso relacionado con el jugador que no "nació en Ecuador", pero defendió los colores de dicho seleccionado en las Eliminatorias Sudamericanas.

Carlezzo añadió: "No trabajamos con otras federaciones, solamente buscamos que Chile pueda ganar en este caso".

Además, reveló detalles de la investigación que realizó: "Hemos investigado a fondo toda la situación del jugador, la ubicación lo pone en Tumaco, su familia también en Tumaco, en Ecuador hay información que descalifica su partida de nacimiento, pero la Federación no presentó nada para desestimar lo nuestro. Lo único que tienen es un acta judicial que dice que no es así esto, pero con nuestras pruebas hay que fallar a favor de Chile".

Sobre el supuesto hermano fallecido de Byron Castillo era el nacido en nuestro país, el abogado reveló información detallada.

"La información no existe, salió de un periodista en Ecuador, tiene una hermana también nacida en Tumaco, vive en Tumaco, el que nació el 25 de junio de 1995 es Byron Castillo, el que juega en la selección de Ecuador", agregó.

Y, concluyó: "si uno habla la verdad, porque no viene a decir la verdad, que muestre donde nació, en qué hospital nació, en qué escuela estudió, por qué no habla, no estaríamos acá si eso se supiera. La verdad es que nació en Tumaco".

Este viernes 10 de junio, la FIFA dará su veredicto y el abogado dejó saber que la decisión se podrá apelar, sea en Chile o sea en Ecuador y que "esa nueva decisión se podrá definir para antes del Mundial", por lo que no alteraría el campeonato internacional.