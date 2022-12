‘El Bolillo’ Gómez reconoce que recibió varias ofertas, pero rechaza hablar de su futuro

El seleccionador de Panamá también reconoció que no esperaba recibir tanto apoyo por parte de la hinchada, teniendo en cuenta la temprana eliminación.

El seleccionador de Panamá, el colombiano Hernán Darío Bolillo Gómez, reconoció haber recibido "varias propuestas" pero rechazó precisar si continuará o no al frente del combinado canalero tras el Mundial.

"Estoy tranquilo. Es verdad que he recibido ofertas de varias selecciones. Ahora estoy aquí bien, sigo con el trabajo y no he decidido nada y no hay nada que decir", dijo el preparador colombiano, que agradeció las muestras de apoyo y las manifestaciones a su favor para que continúe.

"He recibido mucho apoyo. No creí que fuera a recibir tanto porque la gente mira resultados, aunque nosotros miramos otras cosas, orden, estilo. nos faltan muchas cosas que es normal. Sería injusto que hicieran un análisis del partido Inglaterra y Panamá, destrozando a nuestra selección por lo que pasó. Sin embargo, la gente se portó bien y mandaron mensajes lindos", destacó.

‘Bolillo’ también agradeció al seleccionador sub 20 de Panamá Julio Dely Valdés su postura favorable a la continuidad del actual cuerpo técnico. "Se lo agradezco, es un aliciente para seguir trabajando", concluyó.

