El DT de Nigeria prohibió a sus jugadores las mujeres rusas en el Mundial, excepto al capitán

Gernot Rohr, seleccionador del conjunto africano, no quiere distracciones para los 23 que estarán en la Copa Mundial de la FIFA. Por lo tanto, tomó varias medidas preventivas.

Gernot Rohr, DT de la Selección de Nigeria, aseguró que no les permitirá a sus jugadores tener acercamientos con mujeres del país sede de la Copa del Mundo, aunque el capitán, John Obi Mikel, estará exento de la prohibición.

"Sí, los familiares y esposas de los jugadores pueden venir a visitarlos en la Copa del Mundo. Cada jugador tendrá una habitación, así que la familia podrá venir los días cuando no nos estemos preparando para los partidos o los días en que no haya partido. Sin embargo, no les permitiré traer a chicas rusas, no, no, no", expresó en conferencia.

A pesar de la norma, el entrenador alemán aclaró que el capitán John Obi Mikel sí estará autorizado ya que el volante, está casado con la rusa Olga Diyachenko. "Sólo el capitán Mikel, que tiene una novia rusa, puede venir con ella", agregó el técnico.

Nigeria compone el grupo D del Mundial junto a Argentina, Islandia y Croacia e iniciará competición el 16 de junio frente a Croacia en el estadio de Kalingrado.

