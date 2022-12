Empresario Norman Capuozzo desmintió que tenga influencia en la Selección Colombia

El venezolano maneja a los jugadores José Heriberto Izquierdo y Juan Fernando Quintero, quienes participan en la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 con el combinado nacional.

El empresario venezolano Norman Capuozzo habló este viernes con el canal internacional ‘Fox Sports’ y desmintió los rumores sobre una posible influencia suya en la Selección Colombia.

“Colombia está en la ciudad de Kazán. Nunca he estado allí, por ende no pude haber estado en la concentración. Y segundo, no tengo contacto ni conozco a nadie del cuerpo técnico”, aseguró Capuozzo, de la agencia de representantes Go Sports, que maneja a los jugadores Juan Fernando Quintero y José Heriberto Izquierdo.

Sus declaraciones se dan luego de que trascendiera en varios medios colombianos que él y Pascual Lezcano, empresario argentino, estarían detrás de un posible paso de Jefferson Lerma al Bournemoth, de Inglaterra, por cerca de 8 millones de euros.

“Sé quien es Pascual Lezcano, pero no tengo nada más, ni he cruzado la mano con él”, afirmó el empresario.

Sobre el rumor que lo vincula con Lerma, Capuozzo dijo que “es completamente falso. No tenemos ningún tipo de contacto con el jugador o el representante que, tengo entendido, es Abad Sports”.

“Esta noticia no tiene ningún tipo de fundamento. Creo que se ha mezclado una matriz de opinión con ganas de desprestigiar y de dividir al grupo”, continuó el venezolano.

Además, de Izquierdo y Quintero, Capuozzo representa a los futbolistas colombianos Juan Camilo ‘El Cucho’ Hernández, Sebastián Villa, Helibelton Palacios y Germán Mera.