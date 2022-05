En el partido de la eliminación: FIFA multó a federación argelina por comportamiento de sus hinchas

La FIFA sancionó este lunes a la Federación Argelina de Fútbol (FAF) con una multa de 3.000 euros por el comportamiento de sus aficionados durante el último partido de las eliminatorias para el Mundial de fútbol de Qatar 2022, que lanzaron objetos al terreno de juego e hicieron uso de bengalas de humo.

El pasado 29 de marzo los "Zorros verdes del desierto", actuales campeones de África, perdieron en casa contra Camerún (1-2) con un gol de Karl Toko Ekambi, exjugador del Villareal, en el último momento de la prolongación de la prórroga, en el minuto 124.

La FAF acusó al colegiado gambiano Bakary Papa Gassama de "distorsionar el resultado" y solicitó a la FIFA una investigación sobre el arbitraje "escandaloso" después de haber anulado- tras la intervención del VAR- un gol de su delantero, Islam Slimani, por mano.

El seleccionador magrebí, Djamel Belmadi, que ha asegurado que seguirá en el puesto pese a la derrota hasta concluir su contrato a finales de diciembre, ha sido objeto de polémica en varias ocasiones por sus declaraciones contra Gassama.

En su última entrevista concedida al medio oficial de la FFA, Belmadi afirmó: "no me gustó ver al árbitro al día siguiente tan cómodo sentado en el salón del aeropuerto bebiendo un café y comiendo un milhojas (...) No digo que haya que matarlo pero no hay que dejarle tranquilo".

Por su parte, la Federación de Camerún, presidida por el exfutbolista nacionalizado español Samuel Eto'o, defendió la victoria de los "Leones indomables", que lograron calificarse para la fase final del Mundial tras su ausencia en Rusia 2018, y avanzó que podría llevar el caso ante la comisión ética de la FIFA.

El comité disciplinario de la organización futbolística tomó este lunes medidas similares contra varias federaciones por los partidos de las eliminatorias disputados desde enero, dictaminando diversas multas y cierres de estadios