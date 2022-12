Estos son los partidos que transmitirá Gol Caracol de los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA

16 equipos ya confirmaron su presencia en la siguiente fase de Rusia 2018, entre esos nuestra Selección Colombia. Prográmese con Gol Caracol y GolCaracol.com para ver estos encuentros en vivo y gratis.

Estos serán los partidos que transmitirá Gol Caracol de los octavos de final del Mundial de Rusia 2018:

Uruguay vs. Portugal: 1:00 p.m., sábado 30 de junio. La Fiesta del Gol iniciará a las 12:00 p.m., para que no se pierda de ningún detalle previo al encuentro entre la ‘celeste’ y el equipo liderado por Cristiano Ronaldo.

Brasil vs. México: el duelo entre la ‘canarinha’ y los dirigidos por el colombiano Juan Carlos Osorio será este lunes 2 de julio a las 9:00 a.m. Nuestra previa comenzará desde las 8:00 a.m.

Suecia vs. Suiza: 9:00 a.m., martes de 3 julio. Acompáñenos en La Fiesta del Gol desde las 8:00 a.m.

Colombia vs. Inglaterra: Los nuestros se enfrentarán a los ingleses este martes 3 de julio a la 1:00 p.m. Desde muy temprano tendremos un gran despliegue informativo siguiendo los pasos del equipo dirigido por José Pékerman. Espere nuestra previa a partir de las 12:00 p.m.

Además, usted podrá seguir el minuto a minuto y todas las incidencias de: Francia vs Argentina, España vs Rusia, Croacia vs Dinamarca y Bélgica vs Japón, por GolCaracol.com y también disfrutarlos en diferido 24 horas después de finalizado cada encuentro.

Los partidos que van por nuestro portal se podrán ver solamente en Colombia.

