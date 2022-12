Fernando Hierro: "El equipo superó adversidades; estoy satisfecho"

El técnico de la selección de España se pronunció luego del empate 3-3 frente a Portugal, en el segundo partido del Grupo B en la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018.

Fernando Hierro, seleccionador español, dijo este viernes al final del primer partido de España en el Mundial Rusia 2018 que "el equipo levantó por dos veces el marcador, nunca dejó de creer y estoy satisfecho con el rendimiento del equipo".

"Cuando uno tiene enfrente a un jugador como Cristiano pueden pasar estas cosas. Cuando mejor estábamos nos empataron, no es fácil remontar, nos pusimos sobrepuesto a todo tipo de adversidades, el equipo tuvo personalidad", apuntó Hierro, quien al ser cuestionado en ‘Telecinco’ por el gran partido de Diego Costa, dijo que estuvo "muy bien en líneas generales igual que el resto de la selección".

"Yo estoy muy orgulloso de los míos, no le quito que tengo una buena relación con él (Cristiano Ronaldo), que es un chaval extraordinario, pero no lo cambiaba por ninguno de los míos. No lo cambiaba", explicó Fernando Hierro, que resaltó el rendimiento de su equipo en el empate a tres goles contra la selección portuguesa.

"Anímicamente, tenemos que estar muy orgullosos de los chavales, como nos hemos levantado de las adversidades del partido y remontado un resultado, cuando se te ponen dos veces por delante en el marcador. Hemos demostrado carácter, compromiso, orgullo, personalidad... Un equipo maduro, que no duda y sabe lo que quiere".

"Da gusto cuando uno tiene jugadores con esa personalidad", continuó el técnico, que remarcó la palabra "equipo" en varias ocasiones, también cuando fue preguntado por las actuaciones tanto de Diego Costa, autor de dos goles en el partido, como de David de Gea, que falló en el disparo de Cristiano que supuso el 2-1.

