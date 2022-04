Fixture del Mundial Qatar 2022: grupos, cruces y fecha de partidos

La Copa del Mundo de Qatar 2022 iniciará el 21 de noviembre con el partido de Qatar vs Ecuador en el Estadio Al Bayt de la localidad de Jor y la final será el 18 de diciembre en el Estadio Nacional de Lusail.

Ya están casi definidos grupos a falta de conocer los tres equipos que llegarán del repechaje que se realizará el próximo mes de junio.

En medio de la fase de grupos se jugarán 4 partidos por día. (5:00 a.m. - 8:00 a.m. - 11:00 a.m. - 2:00 p.m.). Los octavos de final y los cuartos de final serán a las 10:00 a.m. y las 2:00 p.m.. Las semifinales serán a las 2:00 p.m. y la gran final será a las 10:00 a.m..

Esta es la programación de la Copa del Mundo Qatar 2022

Lunes 21 noviembre

- Qatar vs Ecuador - Senegal vs Países Bajos

- Inglaterra vs Irán

- EEUU vs (Gales-Escocia/Ucrania)

Martes 22 noviembre:

- Argentina vs Arabia Saudí - México vs Polonia

- Francia vs (Australia/Perú/Emiratos A)

- Dinamarca vs Túnez

Miércoles 23 noviembre:

- España vs (N.Zelanda-Costa Rica) - Alemania vs Japón

- Bélgica vs Canadá

- Marruecos vs Croacia

Jueves 24 noviembre:

- Brasil vs Serbia - Suiza vs Camerún

- Portugal vs Ghana

- Uruguay vs Corea del Sur

Viernes 25 noviembre:

- Qatar vs Senegal - Países Bajos vs Ecuador

- Inglaterra vs EEUU

- (Gales-Escocia/Ucrania) vs Irán

Sábado 26 noviembre:

- Argentina vs México - Polonia vs Arabia Saudí

- Francia vs Dinamarca

- Túnez vs (Australia-Perú-Emiratos A)

Domingo 27 noviembre:

- España vs Alemania - Japón vs ( N.Zelanda-Costa Rica)

- Bélgica vs Marruecos

- Croacia vs Canadá

Lunes 28 noviembre:

- Brasil vs Suiza- Camerún vs Serbia

- Portugal vs Uruguay

- Corea del Sur vs Ghana

Martes 29 noviembre:

- Países Bajos vs Qatar- Ecuador vs Senegal

- (Gales-Escocia/Ucrania) vs Inglaterra

- Irán - EEUU

Miércoles 30 noviembre:

- Polonia vs Argentina- Arabia Saudí vs México

- Túnez vs Francia

- (Australia-Perú-Emiratos A) vs Dinamarca

Jueves 1 diciembre:

- Japón vs España- (N.Zelanda-Costa Rica) vs Alemania

- Croacia vs Bélgica

- Canadá vs Marruecos

Viernes 2 diciembre:

- Camerún vs Brasil- Serbia vs Suiza

- Corea del Sur vs Portugal

- Ghana vs Uruguay

--- OCTAVOS DE FINAL:

Sábado 3 diciembre:

- 1A vs 2B (Internacional Jalifa) (49)- 1C vs 2D (Ahmad bin Ali) (50)

Domingo 4 diciembre:

- 1D vs 2C (Al Zumama) (52)- 1B vs 2A (Al Bait) (51)

Lunes 5 diciembre:

- 1E vs 2F (Al Yanub) (53) - 1G vs 2H (974) (54)

- Martes 6 diciembre:

- 1F vs 2E (Ciudad de la Educación) (55) - 1H vs 2G (Lusail) (56)

--- CUARTOS DE FINAL:

Viernes 9 diciembre:

- Ganador 53 vs Ganador 54 (Ciudad Educación) (58) - Ganador 49 vs Ganador 50 (Lusail) (57)

- Sábado 10 diciembre:

- Ganador 55 vs Ganador 56 (Al Zumama) (60) - Ganador 51 vs Ganador 52 (Al Bait) (59)

--- SEMIFINALES:

Martes 13 diciembre:

Ganador 57 vs Ganador 58 (Lusail)



Miércoles 14 diciembre:

Ganador 59 vs Ganador 60 (Al Bait)

--- TERCER PUESTO

Sábado 17 diciembre:

Perdedores semifinales (Internacional Jalifa)

--- FINAL

Domingo 18 diciembre

Ganadores semifinales (Lusail)