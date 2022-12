"Franco Armani se ganó su lugar en Argentina a punta de atajadas": Juan José Buscalia

El periodista argentino habló este lunes con GolCaracol.com sobre la presencia del guardameta de River Plate, e ídolo de los hinchas de Nacional, en la lista de preseleccionados de Argentina para el Mundial de Rusia 2018.

Franco Armani fue noticia en Argentina debido a su aparición en el listado de 35 futbolistas preseleccionados de su país, con miras a su participación en la próxima Copa Mundial de la FIFA.

Publicidad

El arquero de River Plate se ha destacado en forma especial en la Superliga Argentina y en Copa Libertadores y por eso el técnico Jorge Sampaoli lo tuvo en cuenta.

Para hablar de Armani y sus posibilidades de quedar en la nómina de 23 para el mundial ruso, GolCaracol.com consultó a Juan José Buscalia, periodista argentino que hace parte del equipo de 'Blu Radio'.

¿Qué tanta opción tiene hoy Armani de estar en el listado definitivo?

“Las opciones son altísimas, porque las actuaciones de Armani desde que llegó a Argentina han sido contundentes, y Sampaoli, que no lo tenia muy visto, quedó impresionado con su rendimiento, con su personalidad, con su presencia".

Publicidad

Lea acá: Trabajadores de las obras del Mundial de Rusia, sepultaron a una mujer por error

"Armani tiene un par de atajadas mundialistas por partido en River, y eso es lo que transformó una carrera meteórica en los últimos tres meses, de ser casi un ‘NN’ para Sampaoli en ser gran candidato a ser titular en el Mundial. Yo creo las opciones de estar entre los 23, casi que le aseguran que va estar en Rusia, después tendrá que validar la posibilidad de estar entre los once”.

Publicidad

¿Es Armani el de mejor momento con relación a los otros arqueros preseleccionados hoy por Sampaoli?

“Sí, hay cuatro. Romero no es titular en el Manchester United, más allá del último fin de semana, que seguramente ‘Mou’ le dio un poco de continuidad para darle una mano porque lo que necesita es atajar, pero la verdad que en la temporada no atajó nunca. El otro que lucha es Wilfrido Caballero que es suplente en Chelsea, y el otro es ‘Patón’ Guzmán (Nahuel) que juega en Tigres de México, él si ataja siempre. Tuvo un error en un gol hace un par de semanas que le costó la eliminación a su equipo, pero no por eso es un mal arquero. Pero me da la sensación de que, de los cuatro, es hoy por hoy indudablemente el de mejor presente”.

¿Sampaoli tuvo en cuenta a Armani por convicción o por presión de la prensa?

“Hubo mucha presión de la prensa, pero yo creo que Armani se lo ganó a punta de atajadas, su lugar. La consideración de Sampaoli poco tuvo que ver por la presión de la prensa, y mucho más tuvo que ver con lo que hizo Armani. Sí, seguramente si la prensa no presionaba tanto él no le hubiera prestado la atención que le prestó, pero una vez que llamó la atención, creo que solo un ciego no se daría cuenta de que hoy Armani es el mejor arquero de la Argentina”.

Publicidad