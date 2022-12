Frank Fabra: “Tengo el corazón partido en 50 millones de pedacitos”

El defensor de la Selección Colombia, quien sufrió una ruptura del ligamento cruzado anterior, mostró su tristeza por perderse el Mundial a través de sus redes sociales.

A menos de una semana para el inicio del Mundial de Rusia 2018, las malas noticias llegaron a la Selección Colombia después de conocerse que Frank Fabra sufrió una ruptura del ligamento cruzado anterior y por consecuencia se pierde la cita orbital.

Tras esto, los mensajes a través de las redes sociales de apoyo de parte de sus compañeros tanto de la Selección como de su club, Boca Juniors, de Argentina, no se hicieron esperan.

Sin embargo, el propio Fabra, decidió también usar este medio para dar a conocer sus primeras sensaciones de cara a este duro momento por el que se encuentra.

“El sueño de niño, la ilusión de un pueblo llamado Nechí (Antioquia), eso con lo que soñabas cuando pequeño corriendo descalzo en las calles de Nechí (…) Solo había un propósito, ser parte de este sueño llamado Mundial2, escribió un sentido Frank Fabra.

El lateral izquierdo, prosiguió manifestando su dolor asegurando que tiene “el corazón partido en 50 millones de pedacitos. Me quedo en la puerta más cercana sólo a un paso me duele el alma”

“Quisiera decir miles de cosas pero no me alcanzarían las palabras. Gracias por todos los mensajes bendiciones a todos. El sueño no se acaba”, concluyo Fabra.

Vea el mensaje de Frank Fabra:

