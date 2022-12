Fredy Guarín: “Colombia está en buen nivel para superar lo hecho en Brasil 2014”

El volante, quien estuvo con la Selección en el Mundial de Brasil 2014, dijo también que muchos colombianos quieren ir a China porque “es un mercado que se está abriendo a un nivel muy grande”.

No está en la lista de preseleccionados por lo que es bastante probable que Fredy Guarín se quede sin viajar a Rusia, pero el futbolista colombiano está seguro de que su selección está en su mejor momento y podría ser capaz de superar su histórico resultado del pasado mundial.

"Está muy bien preparada, los jugadores están a muy buen nivel. Estamos muy ilusionados de que se puede hacer un gran mundial y se puede mejorar incluso lo que fue el mundial pasado", contó a Efe el futbolista en una entrevista.

En aquel momento -en Brasil 2014- recuerda el actual jugador del club chino Shanghái Shenhua, "hicimos historia", clasificándose para cuartos de final, donde perdieron contra el anfitrión.

Guarín (quien sí estuvo en Brasil) no está dentro del equipo de los 35 preseleccionados anunciado este lunes por el técnico argentino José Pekerman, que está liderada por las dos figuras de la selección, James Rodríguez y Radamel Falcao García, y en la que sí está su compañero de equipo, Giovanni Moreno.

El futbolista colombiano recibió a Efe en su domicilio en Shanghái, que comparte con la presentadora y modelo colombiana Sara Uribe, y habló sobre su situación actual en China.

"Soy muy afortunado. El hecho de que el club confíe en mí como confía es de ser un afortunado y tengo que aprovecharlo al máximo" ya que "cada vez más jugadores importantes llegan al fútbol chino", apuntó el volante internacional colombiano, que nació en Puerto Boyacá en 1986.

En su opinión, "se están haciendo cosas muy buenas, muy importantes" en el país por lo que "muchos van a querer venir a China porque es un mercado que se está abriendo a un nivel muy grande".

Esta es la segunda temporada de Guarín en el Shanghái Shenhua, donde llegó proveniente del Inter de Milán italiano, y, pese a que "el primer año no fue muy fácil", a medida que pasó el tiempo "fue mejorando".

"No es fácil porque si no puedes hablar (el idioma) es muy difícil llegar a un acuerdo, pero el fútbol yo creo que es el idioma más lindo que hay y poder patear un balón, poder hablar con la pelota es único, es mundial", apuntó el jugador, quien inició su carrera en el Atlético Huila y el Evigado antes de partir con destino al Boca Juniors argentino, al Saint Etienne francés y al Oporto portugués.

Su truco para haberse adaptado a China, agregó, es relacionarse lo más posible con sus compañeros chinos. "Hay muy buena estima. Soy una persona muy alegre, que está bromeando todo el tiempo, desde que llego al vestuario bromeo, me río con ellos, eso ha hecho que tenga muy buena relación".

No corrió la misma suerte el delantero argentino Carlos Tévez, quien llegó la temporada pasada al Shenhua como el fichaje más caro de la historia y se marchó de regreso al Boca Juniors tras no poderse adaptar.

"Me sentí un poco impotente de no poder hacer más por ayudarlo. El equipo le dio la mano, le dio la oportunidad, pero al final ya había un poco de impaciencia con él. Es difícil para uno como compañero ver el día a día que estaba viviendo porque no lo estaba pasando bien, pero son situaciones y experiencias que te pone la vida", apuntó el colombiano.

"Me alegra verlo contento y feliz en su país con el equipo de su corazón y verlo que salió campeón. Eso era lo que él necesitaba. Si uno no está bien, nadie está obligado a estar donde no quiere", añadió.

