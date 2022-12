Gareca ya tiene nómina de jugadores peruanos para el Mundial, aseguró su asistente

El técnico argentino de la selección de Perú, Ricardo Gareca, ya tiene definida la lista de 23 jugadores que llevará al Mundial de Rusia-2018, aseguró el viernes su asistente Nolberto Solano.

"Gareca ya tiene casi todo definido para lo que quiere llevar a Rusia", dijo Solano a la radio Nacional.

"Nosotros no somos como la selección argentina, que no se sabe qué jugadores irán o no, lo nuestro ya se conoce", sostuvo el exjugador del Newcastle United de Inglaterra y Boca Juniors, entre otros.

Solano manifestó su preocupación por los jugadores de la selección que no tienen continuidad en sus clubes.

"Sí existe la preocupación por los jugadores de la selección que no tienen minutos en sus clubes, eso es lo primordial para nosotros", comentó.

Al referirse al caso del delantero Paolo Guerrero, suspendido por seis meses por dopaje, Solano dijo que espera que el capitán de la selección juegue en su club, el Flamengo de Brasil.

El goleador peruano recién podrá jugar los amistosos de su país contra Escocia, Arabia Saudita y Suecia a fines de mayo y comienzos de junio.

"En la Federación estamos positivo, no nos podemos adelantar a ningún jugador reemplazante", agregó.

Gareca tiene plazo para entregar a la FIFA una lista preliminar hasta el 14 de mayo y la final hasta el 4 de junio.

El 29 de mayo, Perú jugará un amistoso ante Escocia en Lima en el que podrá reaparecer Guerrero después de cumplir la suspensión que le impuso la FIFA.

Luego el combinado peruano enfrentará el 3 de junio a Arabia Saudita en Altach (Austria) y el 9 de junio a Suecia en Gotenburgo. Desde allí partirá a Rusia.

Perú debutará en el Mundial el 16 de junio ante Dinamarca, en Saransk. Luego enfrentará a Francia el 21 de junio en Ekaterimburgo y cerrará sus duelos en el Grupo C contra Australia, el 26 de junio en Sochi.

La última participación de Perú en un Mundial se remonta a España-1982.