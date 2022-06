Gerardo Acosta: "Mi opinión es que probablemente desestimará la denuncia por el caso Byron Castillo"

El caso de la supuesta falsificación de documentos del jugador de la Selección de Ecuador , Byron Castillo, tendrá su capítulo cumbre este viernes, con la decisión de la FIFA sobre la situación.

Ante este suceso, la Federación de Fútbol de Chile inició varias investigaciones sobre el tema, con la intención de ir al Mundial de Catar 2022 .

Para hablar de este asunto, en 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio' contactaron a Gerardo Acosta, abogado paraguayo y exintegrante del Tribunal Arbitral del Deporte.

"Yo he accedido a alguna información de los antecedentes, del lado de Ecuador y particularmente mi opinión siempre ha sido que la FIFA muy probablemente desestimará la denuncia, porque hay una resolución de un órgano jurisdiccional ecuatoriano, que ordena la corrección y modificación del acta de nacimiento del jugador”, afirmó el invitado al programa, que confía en que el recurso interpuesto por la Federación chilena, no prosperará.

"Contra esa emisión de una autoridad pública, no veo cómo la FIFA pueda decir que ese documento no tiene validez jurídica en el mundo", sostuvo el abogado a la mesa de panelistas.

"La FIFA tiene un sistema de elegibilidad para equipos representativos, que es lo que determina por qué selección puedes jugar en una competición oficial. Ese sistema se apoya en las legislaciones nacionales. Si la autoridad ecuatoriana le otorgó la documentación que acredita dicha nacionalidad, se está cumpliendo la condición de elegibilidad que establece FIFA y no veo por qué se podría decir que tiene otra nacionalidad", explicó Acosta, acerca del procedimiento para la inscripción de un jugador para la representación de un país.

"Hasta que el jugador no presentó una documentación admitida por la autoridad pública, que acreditara que era ecuatoriano, no fue alineado en el equipo nacional. Fue algo en lo que la Federación del país no tuvo ninguna inmiscusión", finalizó diciendo el paraguayo, sobre el caso del futbolista.