Gol Caracol y Golcaracol.com siguen a la vanguardia en los resultados de transmisión del Mundial

Desde el pasado 14 de junio comenzó el mayor evento deportivo en Rusia y toda Colombia ha podido disfrutar de los mejores encuentros.

El éxito que ha obtenido Caracol Televisión con la transmisión de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018, ha sido muy importante, puesto que Gol Caracol y Golcaracol.com alcanzaron cifras importantes.

El debut de la Selección Colombia frente a Japón presentó una participación de audiencias del 66.9% y un rating de 20.6%. Más de 9 millones de personas siguieron el encuentro durante 114 minutos a través de la señal del Gol Caracol.

Asimismo, a nivel digital, el portal Golcaracol.com también consolidó su liderazgo con 1’098.571 usuarios únicos.

El Hashtag #VamosColombia se catapultó como una de las principales tendencias mundiales con más de 12.000 menciones entre las 5:00 a.m. y las 9:00 a.m. Además, 1.900 usuarios únicos estuvieron conectados con las comunidades del Gol Caracol.

Para este lunes festivo se realizará la transmisión del partido Brasil vs. México a las 9:00 a.m. y el martes, desde ese mismo horario, toda Colombia podrá ver Suecia vs. Suiza, para seguir con el trascendental juego Colombia vs. Inglaterra, desde la 1:00 p.m.