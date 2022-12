Harry Kane: “Fue un gran resultado, es fantástico clasificarse de esta forma”

El delantero se pronunció luego de la victoria 6-1 de Inglaterra sobre Panamá, partido en el que convirtió un triplete y se puso líder de la tabla de goleadores con cinco tantos en el Mundial de Rusia 2018.

El héroe de la victoria de Inglaterra sobre Panamá (6-1), Harry Kane, autor de un triplete, rechazó el protagonismo y destacó que había sido un éxito "de todo el equipo", que se clasificó para los octavos del Mundial a la vez que los centroamericanos quedaron eliminados.

Publicidad

Lea acá: Harry Kane marcó un triplete y destronó a Cristiano y Lukaku, como goleadores del Mundial

"Fue fantástico", declaró Kane a la ‘BBC’ tras colocarse líder de la tabla de anotadores del torneo con 5 dianas, una más que el portugués Cristiano Ronaldo y que el belga Romelu Lukaku.

"Estoy muy orgulloso de mis compañeros. Estoy disfrutando aquí (...) Lo hemos logrado todos juntos", destacó.

"Fue un gran resultado, es fantástico clasificarse de esta forma, es estupendo", celebró.

Publicidad

Lea acá: Barcelona habría dado el ‘ok’ para que Yerry Mina se marche al Fenerbahçe

El astro del Tottenham señaló que todavía no es momento para pensar en la conquista del segundo título Mundial de la historia de Inglaterra, que no levanta el trofeo más codiciado desde 1966, aunque no pudo evitar ilusionarse con ello.

Publicidad

"No vayamos demasiado rápido. Tenemos que continuar, pero sí, hay que tener confianza. Si quieres lograr algo en la vida, hay que creer en ello", apuntó.