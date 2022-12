Herver Renard, técnico de Marruecos: "En el 2-2 el balón salió por un lado y se sacó del otro"

El técnico del conjunto marroquí se mostró enfadado con algunas decisiones arbitrales y aseguró que le demostraron a España y Portugal que están a su altura.

Herve Renard, seleccionador de Marruecos, preguntó al árbitro si está autorizado sacar el córner desde el lado izquierdo de la portería, aunque haya salido por el derecho, en referencia al origen del 2-2 de España, y dijo que, si no es así, el juez cometió un "error garrafal".

"Hicimos algunas faltas que sí merecían tarjetas, tal vez no todas. Estábamos muy enfadados cuando no se le enseñó la amarilla a Piqué porque había entrado con los dos pies. La única pregunta que voy a hacer es la que se hacían todos los jugadores. En el segundo gol de España el balón salió de un lado y se sacó del otro. ¿Está autorizado? ¿Sí o no? Si no es así, es un error garrafal", avisó.

"Luego hemos visto el vídeo (del 2-2) y parece que no hay fuera de juego ¿Pero se puede sacar el córner del otro lado de donde salió el balón? Tiene que contestar el árbitro. Yo he ido a hablar con ellos y la puerta estaba cerrada", insistió el entrenador, que admitió que arbitrar "no es fácil" y se centró en el resultado.

"Por supuesto que nos hubiera encantado ganar a España. Sufrimos al igual que todos los equipos que juegan contra España, que es una mezcla del Barcelona y el Real Madrid. Quiero felicitar a mis jugadores, a todos, por este Mundial", remarcó el seleccionador.

"Hemos demostrado a Portugal y España, dos de los mejores equipos del planeta, que podemos estar a su altura. Podemos salir con nuestro orgullo intacto, con la cabeza alta. Fue un momento mágico. Buena suerte a los que siguen en esta aventura, en particular quiero desear lo mejor a Senegal y a Nigeria, que siguen en liza. Estamos con ellos al cien por cien", afirmó el técnico en Kaliningrado.

Renard admitió que contra España sabía que no tendría "el balón mucho", aunque añadió que había estudiado a su rival y a los tres goles que encajó ante Portugal. "Pero nosotros no tenemos a Cristiano Ronaldo en nuestro equipo... Tienen extremos que suben mucho y asó se puede jugar a la contra. Es lo que intentamos", dijo.

"Tuvimos una gran oportunidad en la primera mitad, cuando Boutaieb estaba delante de la portería y creo que el tiro de Amrabat podría haber sido uno de los mejores goles del Mundial", agregó el seleccionador, que no desveló nada sobre su futuro, si seguirá al frente de Marruecos: "Vamos a quedarnos en el presente y a disfrutar de él. Eso es lo más importante. Luego estudiaremos el futuro".