Hiroki Sakai, una de las figuras de Japón que va con todo contra Colombia

El futbolista del Marsella francés, está acostumbrado a combatir como un auténtico 'Samurái': en Francia, donde juega en el Marsella, no lo tuvo nada fácil y tuvo que demostrar casi desde cero los méritos que le llevaron a Europa.

"Si no lo haces bien, el público va a abuchearte, Francia estará terminada para ti y no serás un buen embajador de Japón": ese fue el consejo que Jacky Bonnevay, ayudante del que fuera seleccionador nipón Vahid Halilhodzic, cuenta a la AFP que le dio a Sakai cuando llegó a Marsella.

Bonnevay conoce bien el Olympique, del que fue capitán, y sabe que "no es un club normal, es un club de gente que sabe y los hinchas marselleses no son los campeones del mundo de la paciencia". Eso es algo que transmitió al japonés cuando llegó desde el Hanóver, con la carta de libertad, en el año 2016.

Los inicios de Sakai en Marsella no fueron fáciles. Cometió errores importantes, no conseguía aportar mucho ofensivamente y sus centros no eran precisamente precisos.

Después de los primeros partidos, cundió el pánico en casi todos menos en el propio Hiroki.

"Va a ir bien, Jacky San", cuenta Boonevay que le decía el jugador, pero él le avisaba de que tenía que empezar a funcionar rápidamente. "Le respondía que no, que la gente espera otras cosas de él, si tienes el público en tu contra no podrás recuperarte", relata.

- "El japonés gratuito" -

Atacantes como André-Pierre Gignac o Florian Thauvin consiguieron cambiar su imagen entre los hinchas del Vélodrome, "pero porque pueden marcar goles", por lo que la misión para ese "japonés gratuito", como le bautizaron muchos con tono peyorativo porque su fichaje no costó indemnización de traspaso, se presentaba complicadísima.

Pero a base de constancia, mucho trabajo y un optimismo a prueba de bombas, se ganó su hueco en el equipo.

"Ahora puede jugar en todas partes", se entusiasma Claude Fichaux, adjunto del entrenador Rudi Garcia en el Marsella.

Sakai, lateral derecho, puede jugar también por la izquierda e incluso en el centro de la defensa en los partidos con un dibujo 3-4-3, como hizo este curso en la Europa League contra el RB Leipzig, por ejemplo.

Ese partido ante el equipo alemán, el día además que cumplía 28 años, es su mejor recuerdo en el Marsella, ya que consiguió allí su único gol con el equipo francés, el que suponía el 5-2 definitivo en la victoria, que clasificaba a las semifinales de la competición, en la que el Olympique terminó siendo luego subcampeón.

En el vídeo del vestuario después del partido se ve a los jugadores festejando con él.

"Eso significa que todos los jugadores le adoran", respira tranquilo Jacky Bonnevay.

"Hoy siento que en Marsella le quieren mucho. Está incluso montando un restaurante japonés", subraya.

Los aficionados del Marsella no olvidan tampoco su partido contra el Mónaco (2-2), donde terminó con calambres, pero donde a pesar del dolor hizo una carrera de 80 metros y cortó el paso a un jugador rival.

Impasible en los buenos y malos momentos, Sakai no se vino abajo cuando Rudi Garcia se enfadó mucho con él en un partido contra el Rennes, llegando sustituirlo en el minuto 38.

Ahora llega el momento de cumplir su sueño: brillar en un Mundial.

"La última vez participé, pero sentado en el banquillo. Quiero jugar el máximo de partidos e ir lo más lejos posible", se ilusionó Sakai.

