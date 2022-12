Iván Arboleda: “Sorprendido de estar en la lista, yo no estaba en la casa y cuando llegué me enteré”

El arquero colombiano, de Banfield, fue la sorpresa de los jugadores preseleccionados de la Selección Colombia, que disputará el Mundial de Rusia 2018.

Iván Arboleda: “Hay buenos arqueros, hay que esperar a ver qué pasa”... Iván Arboleda, arquero de Banfield, habló este martes para los micrófonos del programa ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’, en el que reveló a cuáles arqueros colombianos admira y toma como ejemplo.

Publicidad

“He visto a David Ospina y ahora gracias al internet, también a Óscar Córdoba y René Higuita, aprendo de todos un poco”, dijo.

Lea acá: Lionel Messi y su objetivo para la Copa Mundial de la FIFA: “Estar entre los cuatro mejores"

Arboleda, de 22 años, pasa por uno de sus mejores momentos de su carrera futbolística, ya que, en Banfield, equipo al que arribó en el año 2014, se ha venido convirtiendo en una de las figuras por sus atajadas.

Sin embargo, el oriundo de Tumaco, en el departamento de Nariño, no siempre estuvo bajo los tres palos, a lo que contestó: “Fue lindo pasar de delantero a arquero, no se que hubiera sido de mi vida sino hubiera jugado de arquero”.

Publicidad

Arboleda nunca pensó integrar la lista preliminar de 35 jugadores de la Selección Colomba, es más, hasta el momento no ha tenido ningún contacto con el cuerpo técnico o jugadores de la ‘tricolor’.

Lea acá: Dávinson Sánchez renovó su contrato con el Tottenham hasta 2024

Publicidad

“Me tomó por sorpresa estar en la lista, yo estaba en la calle y cuando llegué a la casa me enteré, fue algo muy lindo. Aún no me han llamado directamente, tengo que esperar, si estoy en los 23 jugadores que van al Mundial, sería la alegría más grande en lo personal, para mi familia”, admitió el guardameta.

Sobre la posibilidad mundialista dijo, “no se si voy a llegar al Mundial o no”, al mismo tiempo que reconoció que conformar esta lista “es un paso grande” y está “tranquilo”, concluyó Arboleda.