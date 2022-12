James Rodríguez habló de Colombia vs. Inglaterra: "No hay que echarle toda la culpa al árbitro"

El volante del seleccionado colombiano y del Bayern Múnich atendió este domingo en exclusiva a 'Suso', en su programa en 'Caracol Televisión'. James se mostró abierto y divertido durante la charla, en su casa en territorio antioqueño.

James Rodríguez le abrió las puertas de su casa en las afueras de la ciudad de Medellín a 'Suso's Show' y concedió una entrevista muy personal, en su espacio de este domingo en Caracol Televisión.

El estelar jugador de la Selección Colombia y del Bayern Múnich mostró su mejor cara y estuvo acompañado por Salomé, su pequeña hija; Pilar Rubio, su mamá; y por algunos amigos.

Aunque gran parte de las declaraciones tuvieron que ver por temas extrafutbolísticos, James se refirió a la eliminación del Mundial Rusia 2018.

"Frente a Inglaterra hicimos un buen partido, se la pusimos dura. Es desesperante no poder estar en un partido tan importante, no pude por una pequeña lesión y lo viví como un hincha más", dijo Rodríguez Rubio.

Sobre el polémico arbitraje del estadounidense Mark Geiger, el número '10' de Colombia afirmó que "a él le decía cosas que no puedo decir acá (risas)...pero no le podemos echar toda la culpa a él. Al final perdimos por penaltis, que es suerte".

En medio de la amena y divertida charla, el astro de nuestro país también comentó que "no me conformo con lo que he ganado, siempre quiero más" y no quiso hablar de la continuidad o no de José Pékerman al frente de la Selección Colombia.