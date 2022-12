Janne Andersson, técnico de Suecia: "Todo el mundo hizo un trabajo sensacional"

El estratega europeo le ganó la partida a Juan Carlos Osorio, entrenador de México, que este miércoles cayó 3-0 en la última fecha del grupo F. Ambas selecciones se clasificaron a octavos de final del Mundial de Rusia 2018.

Janne Andersson, seleccionador sueco, declaró tras derrotar a la selección de México (3-0) y lograr su pase a los octavos de final del Mundial de Rusia 2018 como primera de grupo, que este miércoles "todo el mundo hizo un trabajo fantástico".

"Decidiremos tras hablar con los médicos, lo que hay que hacer, pero soy de la opinión de que los propios jugadores decidan como enfocar su propio trabajo. Lo importante ahora es que se recuperen, mental y físicamente. Todo el mundo ha hecho un trabajo sensacional", indicó Andersson.

"No sabía lo que estaba pasando en Kazán, porque no necesitábamos esa información, pero me puedo imaginar lo que sintió en esos momentos el seleccionador mexicano (Juan Carlos Osorio)", indicó el técnico sueco respecto a los instantes finales en los que México logró clasificarse -como segunda- dado que Corea del Sur sorprendió (2-0), con dos goles en la prolongación, a Alemania, eliminada del torneo.