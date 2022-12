Javier ‘Chicharito’ Hernández sobre la fiesta de México: “No hubo scorts”

El delantero y referente de la Selección de México habló de la polémica fiesta que sostuvieron los jugadores del ‘tri’, en un día libre dado por el técnico colombiano Juan Carlos Osorio.

En medio de un Facebook Live de la Selección Mexicana, Javier ‘Chicharito’ Hernández, reveló detalles sobre el escándalo en el que estuvieron involucrados varios jugadores del combinado ‘azteca’ junto a algunas mujeres.

Todo empezó por una fiesta de cumpleaños en la que se homenajearía al delantero mexicano.

En declaraciones afirmó que: "Hubo una reunión por mi cumple, nos dieron día libre, yo invite a los jugadores. Todos fueron menos el arquero José Corona. Estuvimos ahí y después llegaron más invitados, cada quién se fue a la hora que quiso.

Las redes sociales filtraron en pasados días un video en el que presuntamente se veían futbolistas con varias mujeres en una piscina.

Ante esas imágenes, ‘Chicharito’ respondió: "No hubo scorts y es una falta de respeto para todos los invitados. No hicimos nada malo, fue en nuestro rato libre, pero no lo volveríamos a hacer", añadió el atacante del West Ham, de Inglaterra.

El polémico episodio fue un día en el que el seleccionado mexicano tuvo día libre por autorización del técnico Juan Carlos Osorio.

Hernández, también demostró que le da todo su apoyo al entrenador colombiano: "Soy pro-Osorio, es un genio y un gran ser humano. Pero como yo y como todos tiene sus cosas para mejorar. Queremos acumular la mejor vibra para contagiarnos de eso", sentenció.

Las palabras dadas por parte del ariete ‘manito’ se dieron después de que México cayera 2-0 contra Dinamarca, en juego preparatorio.

