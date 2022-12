Jordan Henderson, la otra gran figura de la Selección de Inglaterra

De inservible a no tener precio: el centrocampista defensivo del Liverpool, menospreciado hace unos años, ha surgido desde el comienzo del Mundial 2018 como el líder de los europeos, que se enfrentan este martes a Colombia (1:00 p.m. Gol Caracol y GolCaracol.com).

Su presencia en el banquillo durante la derrota ante Bélgica (1-0) ha reforzado aún más su importancia: sin Jordan Henderson, Inglaterra carece de cabeza y piernas. Es él quien organiza el mediocampo inglés con autoridad.

Experto en el sistema de tres medios del entrenador Gareth Southgate, 'Hendo' es el único especialista verdadero en la posición, ya que Jesse Lingard y Dele Alli generalmente se alinean como segundo delantero o extremo en sus clubes.

Aunque Harry Kane porta el brazalete de Inglaterra, el capitán de Liverpool preserva sus hábitos de líder, relevando habitualmente al atacante en tan particular tarea. Dos acciones durante la demolición de Panamá (6-1) lo demuestran. En primer lugar, cuando Ruben Loftus-Cheek recibió un sermón del árbitro, fue Henderson quien se presentó su lado para escuchar al hombre de negro y tranquilizar a su joven compañero.

Luego, mientras Lingard y Ashley Young intercambiaban insultos y choques con jugadores 'canaleros', fue él quien intervino para evitar que la cosa fuera a mayores y acabara en repartimiento de tarjetas amarillas. Y también avisó a los defensores Kieran Trippier y Harry Maguire para que regresan a sus puestos en caso de posible contragolpe si el tiro libre hubiera sido otorgado a los panameños.

"Un verdadero líder"

"Estoy realmente orgulloso de Jordan Henderson, que ha demostrado durante toda la temporada ser fantástico", dijo su compañero de equipo en los 'Reds', Dejan Lovren, de Croacia. "Incluso con la fatiga (mental), demuestra que es un verdadero líder para el Liverpool y también para Inglaterra".

Esa fortaleza mental a veces le ha generado problemas, pues no duda en jugar lesionado.

"'Hendo' juega pase lo que pase, y he llegado a recibir una llamada airada de Jürgen (Klopp, entrenador del Liverpool), que me pregunta porque no lo sustituí", explicó Southgate este invierno.

En Rusia, sus prestaciones sobre el campo, que muchos pensaban serían limitadas a pesar de la excelente campaña del Liverpool (finalista de la Liga de Campeones), han reforzado aún más su importancia.

Contra Túnez (2-1), sus aperturas largas abrieron de par en par la defensa rival, al tiempo que se esforzó en cortar de raíz cualquier idea de contraataque.

Contra Panamá, Henderson fue el único inglés que corrió más de diez kilómetros, mientras que acertó el 91% de sus pases. No perdió una sola pelota a lo largo del partido.

Ubicado en varios puestos desde su llegada al Liverpool en 2012, fue Klopp quien convirtió al jugador nacido y formado en Sunderland en un verdadero pivote defensivo.

"No estaba seguro del tipo de centrocampista que era hace unos años, era muy versátil", dijo a la BBC la antigua leyenda del Chelsea, Frank Lampard. "Pero ciertamente es un líder. Ha madurado en el terreno de juego y fuera del campo, y ha demostrado una verdadera inteligencia para asumir ese rol".

Inglaterra lo necesitará el martes contra Colombia.

