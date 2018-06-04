Juan Antonio Pizzi, entrenador de Arabia Saudita, dio su lista de 23 para el Mundial en Rusia

El entrenador argentino definió este lunes su convocatoria definitiva para encarar el certamen mundialista. Los árabes están en el grupo A, con Rusia, Egipto y Uruguay.
El seleccionador de Arabia Saudita, el hispano-argentino Juan Antonio Pizzi, anunció la lista definitiva de 23 jugadores para el Mundial de Rusia. Su figura es Mohammed al-Sahlawi.
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- Lista definitiva de Arabia Saudita para el Mundial:
Porteros: Abdullah al-Mayouf (Al-Hilal), Yasser al-Mosaileem (Al-Ahli), Mohammed al-Owais (Al-Ahli)
Defensas: Mansour al-Harbi (Al-Ahli), Yasser al-Shahrani (Al-Hilal), Osama Hawsawi (Al-Hilal), Omar Hawsawi (Al-Nassr), Motaz Hawsawi (Al-Ahli), Ali al-Bulayhi (Al-Hilal), Mohammed al-Burayk (Al-Hilal).
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Mediocampistas: Abdulla Otayf (Al-Hilal), Salman al-Faraj (Al-Hilal), Abdulmalik al-Khaibari (Al-Hilal), Abdullah al-Khaibari (Al-Shabab), Mohammed Kanno (Al-Hilal), Hussein al-Moqahwi (Al-Ahli), Taisir al-Jassim (Al-Ahli), Hattan Bahebri (Al Shabab), Salem al-Dawsari (Al-Hilal), Yahya al-Shehri (Al-Nassr), Fahad al-Muwallad (Al-Ittihad)
Delanteros: Mohammed al-Sahlawi (Al-Nassr), Mohannad Assiri (Al-Ahli).
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