Juan Carlos Osorio: "No podemos dormirnos en los laureles”

El técnico colombiano de la selección mexicana se pronunció previo a su segundo compromiso en la Copa del Mundo, por el grupo F, que este sábado, en el Rostov Arena, se medirá con Corea del Sur.

"No podemos dormirnos en los laureles", avisó el seleccionador colombiano al servicio de México Juan Carlos Osorio, acerca de la larga digestión de la histórica victoria contra Alemania (1-0) y el duelo del sábado frente a Corea del Sur, en Rostov del Don.

"Tenemos un gran grupo de profesionales y esta semana entendimos nuestra responsabilidad, las grandes expectativas que hay sobre nosotros. Nos hemos recuperado todos y estamos en un gran estado de salud", anunció Osorio.

"Pero no podemos dormirnos en los laureles, no podemos caer en la zona de confort. Esta semana hablamos de este tema y confrontamos dos o tres situaciones. No podemos olvidar las cosas que nos llevaron a finalizar primeros en la Concacaf y a hacer el gran partido contra Alemania", añadió el colombiano.

Andrés Guardado, uno de los capitanes del ‘Tri’, compareció junto al técnico en la rueda de prensa oficial previa al partido.

"No hemos ganado absolutamente nada, son tres puntos y no dan más puntos por ganarle a Alemania", señaló el jugador del Betis.

- Guardado: 'El elogio es peligroso' -

"Todos somos conscientes de lo que hay que hacer, confío en mis compañeros. El elogio es peligroso, a veces traicionero. Pero venimos de tanta crítica que esto cambia de la noche a la mañana. El objetivo no era ganar a Alemania, va más allá y seguimos trabajando", añadió.

Al centrocampista le preguntaron por la posibilidad de hacer daño a Corea por los extremos.

"Es una de nuestras cualidades gracias al talento individual que tenemos. Corea deja muchos espacios por las bandas, porque protege mucho el centro. Tenemos a ‘Chucky’ (Lozano) en un gran momento, pero también a (Javier) Aquino y ‘Tecatito’ (Corona) en el banquillo", dijo.

"Identificamos a Corea como un gran rival, su entrenador tiene mucha experiencia y va a ser un rival muy difícil este sábado", añadió Osorio.

"Admiramos a Corea, la respetamos, fuimos a visitar a Guus Hiddink para hablar de Corea en 2002 (semifinalista del Mundial)", subrayó sobre su entrevista con el entrenador holandés.

Osorio, conocido por estudiar a los rivales de manera muy minuciosa, señaló que el grupo asiático es peligroso porque "tiene la obligación de ganar" -perdió 1-0 contra Suecia en la primera jornada- y destacó "la polivalencia de sus jugadores".

Tanto Guardado como Osorio se refirieron a los malos momentos vividos en la selección desde que el colombiano se hizo cargo del equipo en 2015.

- 'Chucky’ es un crack -

"En los momentos difíciles hemos construido el equipo que somos ahora. Si iniciamos un sueño y lo imaginamos en la cabeza, estamos más cerca de conseguirlo", dijo el volante.

A Osorio le recordaron la derrota 7-0 contra Chile en la Copa América de 2016, una goleada que ha marcado su etapa.

"En la victoria todos somos arrogantes, aquel día llegamos con un récord de victorias. Me equivoqué, recuerdo que dudé entre (Raúl) Jiménez y 'Chucky' Lozano -que salió titular-. actualmente es un crack", señaló sobre el goleador frente a Alemania.

Como gran amante del fútbol que es, Osorio se explayó cuando le pidieron que analizara estos primeros días de Mundial.

"Me ha dejado una grata impresión Australia, admiro ese país, por su manera honesta de competir. Son señores, 'gentleman', jugadores de rugby en el fútbol... Ha sido una grata revelación. También me ha impactado la manera de competir de casi todos, Marruecos e Irán lo hicieron muy bien", añadió.

Australia comenzó el Mundial perdiendo 2-1 con Francia y en la segunda jornada empató 1-1 ante Dinamarca.

