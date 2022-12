¡La Copa Mundial de la FIFA por Gol Caracol! Estos son los partidos que transmitiremos en directo

Gol Caracol, como siempre, acompañará a la Selección Colombia y tendrá en vivo otros juegos de la cita mundialista.

Los dirigidos por José Néstor Pékerman jugarán el 19 de junio contra Japón, el 24 frente a Polonia y cuatro días después se medirán con Senegal, partidos que irán por la pantalla de Gol Caracol.

Además, de los tres encuentros de la ‘tricolor’, se transmitirán 18 duelos en vivo de la fase de grupos, así como la inauguración del Mundial.

Las transmisiones irán por la pantalla abierta de Gol Caracol y en GolCaracol.com, completamente gratis y solamente para Colombia.

Vea acá los partidos que se transmitirán:

Jueves 14 de junio – Rusia vs. Arabia Saudita. Fiesta del gol: 7:55 a.m. Inicio: 10:00 a.m.

Viernes 15 de junio – Portugal vs. España. Fiesta del gol: 12:00 m. Inicio: 1:00 p.m.

Sábado 16 de junio – Perú vs. Dinamarca. Boletín: 9:50 a.m. Inicio: 11:00 a.m.

Domingo 17 de junio – Alemania vs. México. Boletín: 8:40 a.m. Inicio: 10:00 a.m.

Domingo 17 de junio – Brasil vs. Suiza. Fiesta del gol: 12:00 m. Inicio: 1:00 p.m.

Lunes 18 de junio – Bélgica vs. Panamá. Boletín: 8:55 a.m. Inicio: 10:00 a.m.

Martes 19 de junio – Colombia vs. Japón. Fiesta del gol: 5:55 a.m. Inicio: 7:00 a.m.

Martes 19 de junio – Polonia vs. Senegal. Fiesta del gol: 9:00 a.m. Inicio 10:00 a.m.

Miércoles 20 de junio – Uruguay vs. Arabia Saudita. Boletín: 8:55 a.m. Inicio: 10:00 a.m.

Jueves 21 de junio – Dinamarca vs. Australia. Fiesta del gol: 6:00 a.m. Inicio: 7:00 a.m.

Jueves 21 de junio – Argentina vs. Croacia. Boletín: 11:55 a.m. Inicio: 1:00 a.m.

Viernes 22 de junio – Brasil vs. Costa Rica. Fiesta del gol: 6:00 a.m. Inicio: 7:00 a.m.

Sábado 23 de junio – Alemania vs. Suecia. Boletín: 11:50 p.m. Inicio: 1:00 p.m.

Domingo 24 de junio – Japón vs. Senegal. Boletín: 8:50 a.m. Inicio: 10:00 a.m.

Domingo 24 de junio – Polonia vs. Colombia. Fiesta del gol: 12:00 m. Inicio: 1:00 p.m.

Lunes 25 de junio – Uruguay vs. Rusia. Fiesta del gol: 8:00 a.m. Inicio: 9:00 a.m.

Martes 26 de junio – Dinamarca vs. Francia. Fiesta del: 8:00 a.m. Inicio: 9:00 a.m.

Martes 26 de junio – Nigeria vs. Argentina. Boletín: 11:55 a.m. Inicio: 1:00 p.m.

Miércoles 27 de junio – México vs. Suecia. Fiesta del gol: 8:00 a.m. Inicio: 9:00 a.m.

Jueves 28 de junio – Senegal vs. Colombia. Fiesta del gol: 7:55 a.m. Inicio: 9:00 a.m.

Jueves 28 de junio – Inglaterra vs. Bélgica. Fiesta del gol: 12:00 m. Inicio: 1:00 p.m.

¡Y espere grandes sorpresas a lo largo de la Copa Mundial de la FIFA!

