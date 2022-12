La Federación de Fútbol de Alemania publicó una lista de 23 futbolistas y luego lo desmintió

Joachim Low aún trabaja con 27 jugadores y un error en su web oficial reveló los que podrían ser los representantes del actual campeón del mundo. Minutos después, el director general mostró su enojo frente a esta situación.

La actual campeona del mundo no ha definido la lista definitiva de futbolistas que irán a Rusia a defender el título en la cita orbital.

Joachim Low sigue entrenando con 27 futbolistas y este jueves, al parecer, se filtraron los escogidos por el timonel para estar en la Copa Mundial de la FIFA, ya que en su web oficial se publicó una imagen con 23 jugadores.

Los cuatro jugadores que no aparecen en el listado publicado por la Federación son: Kevin Trapp, Jonathan Tah, Sebastian Rudy y Nils Petersen.

Tiempo después, Oliver Bierhoff, director general de la Selección negó y mostró su enojo por dicha situación. "No me importa cómo sucedió, pero eso no debería suceder, realmente me enoja lo que pasó y no es un indicativo de la lista final", expresó.

Vea la lista que se publicó y luego borraron: