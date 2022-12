La Selección Colombia, José Pékerman y Edwin Cardona, desde la opinión de un periodista argentino

Ya en el IBC de Moscú se encuentran periodistas de todo el mundo, haciendo los preparativos previos al cubrimiento de la Copa Mundial de la FIFA 2018 y a la par, en constante análisis de los seleccionados que participarán en el evento orbital desde el 14 de junio próximo.

Uno de los países en los que le prestan atención a la Selección Colombia es en Argentina. Y todo pasa por la nacionalidad de nuestro técnico José Pékerman y también porque por el fútbol profesional argentino han pasado algunas de nuestras estrellas como James Rodríguez y Falcao García, quienes fueron figuras de Banfield y River Plate, y en la actualidad, Wilmar Barrios, Frank Fabra y Juan Fernando Quintero cumplen con un destacado desempeño en Boca Juniors y en River Plate.

Y de esa manera, los periodistas argentinos, que están desde la semana pasada en Moscú para realizar el cubrimiento del Mundial Rusia 2018, no pierden de vista al seleccionado colombiano.

Uno de ellos es Guido Glait, del canal ‘Tyc Sports’, quien habló con GolCaracol.com de las posibilidades de Colombia, desde el próximo 19 de junio, en la competición rusa.

“Nosotros siempre esperamos mucho de Colombia, que den el gran salto y parece que es cuestión de autoestima hacerlo. Tienen jugadores figuras en todos los puestos, no hay una posición en el campo en la que las individualidades no den garantías y es cuestión de creer que pueden ser poderosos. Así, creo que de no llegar a cuartos de final sería un fracaso”, indicó Glait.

El comunicador siguió con su mensaje y afirmó que “Pékerman tiene una gran imagen por ser trabajador y por su humildad. En nuestro país fue el más ganador con seleccionados juveniles, cumplió hasta cuartos de final con Argentina en Sudáfrica y ahora hace bien en Colombia”.

Aunque ya el listado de 23 del seleccionado ‘cafetero’ fue revelado, aún sigue instalada la polémica por la ausencia de Edwin Cardona para la Copa Mundial.

Y al respecto, Glait no fue tan generoso en sus comentarios para referirse al volante antioqueño: “Cardona genera también división en Argentina. En Boca ha mostrado técnica, que muchos no tienen. Pero por el otro lado, tiene un estado físico que a veces es alarmante. Ahí, el fútbol argentino es rápido, un mundial es más rápido aún y a eso hay que agregar que juegas contra los mejores del planeta. ¿No sé si a Ewdin eso le costaría al final?”.