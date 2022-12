Los datos que dejó el Mundial: Bélgica, goleadora; Perisic, el que más corrió y Sergio Ramos, el más efectivo

Los 'diablos rojos', que acabaron cerrando el podio del torneo al imponerse a Inglaterra, superaron en dos tantos a los dos finalistas (Francia y Croacia), que concluyeron la competición con catorce goles.

Bélgica acabó el Mundial de Rusia 2016 como la selección más anotadora, con 16 tantos, en tanto que el croata Ivan Perisic terminó como el jugador que más distancia recorrió, con 72,54 kilómetros y Sergio Ramos el que más pases completó, con 485.

Perisic, uno de los artífices del subcampeonato de la selección croata, terminó como el futbolista que hizo más metros, con 72,54 kilómetros, con los que superó a Luka Modric, que encaró la final en primera posición y terminó con 72,31.

Pese a caer en octavos de final, Sergio Ramos acabó el torneo como el jugador que más pases dio, con 485, mientras que su compañero de equipo y considerado mejor futbolista del torneo, Modric, repartió 439 en los en los 741,52 minutos que estuvo en el terreno de juego.

Se lograron muchos más goles en las segundas partes (101) que en las primeras (65). De hecho, en la prolongación del encuentro se consiguieron 19.

El encuentro inaugural fue el que significó el triunfo más amplio con el 5-0 de Rusia sobre Arabia Saudí, igualado con el 6-1 de Inglaterra a Panamá.

En este encuentro se lograron siete goles, los mismos que en el Bélgica-Túnez (5-2) y en el Francia-Argentina (4-3). Fueron los partidos más prolíficos.

En el lado contrario, tan solo hubo un 0-0, en el choque Dinamarca-Francia de la primera parte. Es el Mundial que menos veces se ha registrado ese resultado salvo en 1954, cuando no se dio en ninguna ocasión.

El belga Thibaut Courtois, elegido mejor portero del torneo, fue el que más paradas hizo, con 27, y las selecciones que menos goles encajaron fueron Dinamarca, Irán y Perú, con dos.

Datos finales del Mundial de Rusia:

Asistencia total: 3.031.768

Media de asistencia: 47.371

Números de goles: 169

Media: 2.64

Más goles marcados: 16, Bélgica

Menos goles marcados: 2, Australia, Costa Rica, Egipto, Alemania, Islandia, irán, Marruecos, Panamá, Perú, Polonia, Arabia Saudí y Serbia.

Más goles recibidos: 11, Panamá

Menos goles recibidos: 2, Dinamarca, Irán, Perú

Penaltis: 29 (22 transformados, 7 fallados)

Goles en propia meta: 12

Goles primera parte-segunda parte: 65 - 101

Goles en tiempo de reposición: 19

Goles en los primeros diez minutos: 13

Goles en los últimos diez minutos: 33

Goles en la prórroga: 3

Máximo goleador: 6 Harry Kane (ENG)

Goleador más joven: Kylian Mbappe (FRA), con 19 años, 6 meses y 1 día en el partido ante Perú, el 21 de junio.

Gol más rápido: 55 segundos. Mathias Jorgensen (DIN), ante Croacia, el 1 de julio

Número de asistencias: 2 Banega (ARG), Claesson (SWE), Dzyuba (RUS), Golovin (RUS), Griezmann (FRA), Hazard (BEL), Khazri (TUN), Messi (ARG), Meunier (BEL), Coutinho (BRA), Quintero (COL), James (COL), Carlos Sánchez (URU), Tielemans (BEL)

Victoria más amplia: 5-0, Rusia vs. Arabia Saudí; y 6-1, Inglaterra vs. Panamá

Partido con más goles: 4-3, Francia vs. Argentina; 5-2, Bélgica vs. Túnez; 6-1, Inglaterra vs. Panamá

Partido con menos goles: 0-0, Dinamarca vs. Francia

Más número de victorias: 6, Francia y Bélgica

Más derrotas: 3, Egipto, Panamá e Inglaterra

Tarjetas amarillas: 219

Tarjetas rojas: 4

Pases completos: 49.651

Equipo con más pases completados: Inglaterra, 3.336

Jugador con más pases completados: Sergio Ramos (ESP), 487

Más paradas: Thibaut Courtois (BEL), 27

Más tarjetas amarillas: 15 Croacia

Menos tarjetas amarillas: 1 Arabia Saudí

Más tarjetas rojas: 1, Colombia, Alemania, Rusia, Suiza

Más distancia recorrida: Ivan Perisic (CRO) (72,54 km).

