Los hinchas colombianos han comprado más de 64 mil boletas para la Copa Mundial de la FIFA

Alexei Sorokin, director general del Comité Organizador, del Mundial se mostró sorprendido por el gran auge de los hinchas latinoamericanos en cuanto a la compra de entradas para el certamen orbital.

Sorokin detalló que ya se han vendido un 85 por ciento de las localidades y se mostró sorprendido por el enorme tirón que ha habido entre los hinchas latinoamericanos.

Las ventas de entradas para la Copa del Mundo de Rusia "han sido sorprendentes en América Latina", ha reconocido este viernes el director general del Comité Organizador, Alexei Sorokin, que mencionó en particular el caso de Colombia. "No ha sido fácil predecir dónde se iban a vender más entradas y la sorpresa han sido los latinos y Estados Unidos -que encabeza la relación de ventas tras Rusia-, pese a que su selección no se ha clasificado", dijo.

Tras Rusia (872.578 entradas), figuran Estados Unidos (86.710), Brasil (71.787) y Colombia (64.231 entradas) en la relación de países que más interés han mostrado.

En ese sentido, Sorokin detalló en una entrevista a la agencia EFE en Madrid que lo más sorprendente ha sido la venta en Colombia.

"Que las ventas sean altas no es una sorpresa, porque Rusia tiene un emplazamiento muy cómodo para los países de Europa y Asia, con una historia y una cultura que atraen a la gente, pero sí ha sido sorprendente lo de América Latina. Nos quedan pocas entradas por vender, esperamos resultados positivos porque ya está vendido el 85 por ciento", señaló.

"Pero hemos visto un interés extraordinario por parte de Colombia en el Mundial. Estuvimos allí y felicité al presidente de la Federación Colombiana por el interés en el Mundial, porque compraron más de 60.000 entradas", dijo.

Los aficionados españoles han comprado hasta el momento 12.000 entradas para el Mundial.

Sorokin, que este viernes presentó el torneo en la embajada de Rusia en Madrid, consideró que no es un número de entradas bajo para una selección como la española, pese a que, por países, no se acerca ni a la mitad de las localidades que han sido adquiridas por alguno de los diez primeros en la lista de demandas.

"Es un número que todavía puede crecer y a nadie se le escapa que la selección española goza de gran popularidad no solo entre los españoles", indicó al referirse al aspecto que tendrán los estadios durante los encuentros de la selección que dirige Julen Lopetegui.

Los diez países que más entradas han comprado hasta el momento son los siguientes:

1. Rusia 872.578 entradas

2. Estados Unidos 86.710

3. Brasil 71.787

4. Colombia 64.231

5. Alemania 60.457

6. México 58.870

7. Argentina 52.999

8. Perú 42.645

9. China 39.884

10. Australia 36.170