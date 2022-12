Los jugadores franceses prefieren en los octavos del Mundial a Argentina que a Croacia

Así lo aseguró Paul Pogba y Corentin Tolisso, quienes aseguraron que el seleccionado croata ha demostrado ser el más fuerte del Grupo D.

Croacia es el equipo que Francia quiere evitar a toda costa en octavos de final del Mundial de Rusia, aunque eso suponga medirse a la Argentina de Lionel Messi.

"El equipo más en forma del Grupo D es Croacia", aseguró el francés Paul Pogba en el cuartel general galo de Istra, a las afueras de Moscú.

El jugador del Manchester United agregó que los hombres de Zlatko Dalic, capitaneados por Luka Modric y con Ivan Rakitic, son "un gran equipo que fueron capaces de ganar a Argentina", aunque reconoció que cualquier rival será "difícil" a esas alturas de la competición.

Su compañero Corentin Tolisso coincidió en el análisis de que Croacia es el rival más peligroso posible.

"Croacia aparece como el mejor de ese grupo, vamos a hacer todo lo posible para no quedar segundos, para no medirnos a ellos", dijo el centrocampista del Bayern de Múnich.

Los balcánicos lideran el Grupo D tras haber ganado los dos primeros partidos, pero pueden perder la primera fase si Nigeria gana a Argentina por goleada.

Los de Jorge Sampaoli, por su parte, se clasificarían como segundos de grupo si ganan a los de Salisu Yusuf e Islandia no derrota a Croacia.

Tolisso reconoció que, en caso de tener que jugar contra Argentina, habrá que prestar una atención particular a Messi. "Los argentinos tienen fuertes individualidades, sobre todo con Messi, que en un partido puede hacer cualquier cosa", indicó el jugador.

Tanto Pogba como Tolisso destacaron que Francia sea la única de las grandes naciones que logró la clasificación para octavos tras los dos primeros partidos del Mundial y llamaron la atención de los problemas que atraviesan otros equipos como ejemplo de la dificultad que eso entraña.

"Los grandes equipos no venimos de fiesta, venimos a ganar. Nosotros tenemos jugadores de calidad, una buena plantilla. Ganar es posible, pero no será fácil, lo estamos viendo, no hay equipos pequeño o jugadores malos en un Mundial. Podemos ganar, pero el camino todavía es largo, hay que pelearlo y ser muy fuertes", dijo Pogba.

"¿Viste a Alemania? Han ganado un Mundial y tienen dificultades para pasar. Igual que Brasil. Estamos en un Mundial, ningún partido es fácil. Los rivales también se entregan a fondo por su país. No hay equipos de bajo nivel", señaló.

En el caso de Tolisso, el partido de anoche de Alemania lo vio de forma particular, porque en la selección germana juegan muchos de sus compañeros en el Bayern.

"Vi que tenían muchos problemas, pero como otros, es una competición muy difícil. Estoy contento de que mis compañeros ganaran", afirmó.

Pogba y Tolisso también hablaron de Dinamarca, contra quien el próximo martes se jugarán el primer puesto del Grupo C en el estadio Luzhniki de Moscú, y en particular de las palabras de su seleccionador, Age Hareide, que antes del inicio del Mundial aseguró que Francia no era uno de los favoritos para levantar el trofeo.

"Lo que pasa fuera del campo no me interesa, nosotros responderemos en el césped", dijo Pogba.

"Sabemos lo que dijo, tiene su punto de vista y vamos a demostrarle el martes que lo que dijo es falso", añadió Tolisso

