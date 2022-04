Luis Fernando Suárez: “En este momento pienso exclusivamente en ir al Mundial con Costa Rica”

Luis Fernando Suárez habló para ‘Red +’ acerca de su presente con la Selección de Costa Rica con la cual se encuentra en el repechaje que ofrece un cupo al Mundial Qatar 2022 en el mes de junio, enfrentará a Nueva Zelanda.

Al entrenador le preguntaron sobre la posibilidad que habría para dirigir la Selección Colombia, pero el DT no quiere saber del tema y se enfoca en los 'ticos', que desean ir a la Copa del Mundo.

"En este momento ni siquiera pienso en lo que me produce. Sinceramente estoy pensando exclusivamente en lo que es Costa Rica. Estoy pensando en mi sueño de estar en mi tercer Mundial porque me han apoyado en las malas y quiero vivir las buenas. Por ahora no puedo distraerme", comentó el entrenador.

También se refirió a la decisión de que el nuevo timonel del combinado nacional sea extranjero o no.

"Es totalmente indiferente. Eso no es de nacionalidad sino de capacidad. Lo importante es saber elegir a alguien que tenga la capacidad de dirigir un desarrollo y evolución del fútbol colombiano”, opinó el antioqueño.

¿Cuándo juegan Costa Rica y Nueva Zelanda el repechaje?

El duelo entre Nueva Zelanda y Costa Rica por un puesto en el Mundial de Catar-2022 se disputará el 14 de junio. El ganador de este partido, estará incluido en el Grupo E del Mundial de Catar, junto a Alemania, España y Japón.