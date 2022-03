Luis Fernando Suárez y la llegada al repechaje con Costa Rica: "No fue fácil, para eso trabajamos"

Un total de 25 puntos, cuarta casilla en la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas, 13 goles a favor, ocho en contra. Esos son los números que obtuvo la Costa Rica de Luis Fernando Suárez, que ahora peleará con Nueva Zelanda el ingreso a la fase de grupos del Mundial Qatar 2022.

Justamente, en Gol Caracol charlamos con el entrenador colombiano para conocer más detalles de ese trabajo que viene realizando en la Concacaf, con los 'ticos'.

Publicidad

"Las sensaciones son las mejores, estamos metidos en esto desde que llegamos y el trabajo se está viendo. Llevamos mucho tiempo en esto, siempre aprendemos, los partidos del Mundial no son fáciles", expresó de entrada en la entrevista que nos brindó en exclusiva.

Publicidad



En el cierre de las eliminatorias, Costa Rica sentenció su campaña con un contundente 2-0 a Estados Unidos, mostrando que tiene con qué pelear en lo que se viene.

¿Qué les dice a sus jugadores, para lograr el paso a la fase de grupos de Qatar 2022?

"No es tanto como se los diga, sino cómo se los diga y eso arma una gran relación de ida y vuelta, ellos también me dicen cosas y yo los escucho. Hemos conformado un gran grupo, de gente de carácter, que no se guarda nada, también hay muchachos nuevos que quieren su oportunidad y eso es bueno".

Publicidad

¿Cómo juega esta Costa Rica?

"Hay estilos, formas de pensar, en el fútbol. Las metodologías son parecidas, lo que buscamos siempre es que haya una forma de pensar y una conjunción de pensamiento para poner en práctica lo que hablamos, más que un estilo de juego como tal".

Canadá volverá a un Mundial tras 36 años y lo hace como líder de esas eliminatorias...

"Eso muestra la proyección y el desarrollo que ha habido en los últimos años. Son países en los que ni siquiera se pensaba en jugar al fútbol y hoy son potencias. Hay una buena infraestructura y eso habla bien de los procesos".

Publicidad

¿Qué nos puede decir de Keylor Navas, arquero de PSG?

"Está convencido de hacer bien las cosas por el país, un gran profesional, estoy muy contento de haber conocido y haber trabajado con Keylor Navas, es una gran figura mundial".

Publicidad



Y de Juan Pablo Vargas, uno de los líderes en Millonarios...

"También es un jugador que me tiene contento, por algo está haciendo las cosas bien en Millonarios, equipo con el que está triunfando, no cualquiera lo hace".

¿Cómo se viven estos momentos, en Costa Rica?

"La gente está muy motivada, hicimos una gran segunda vuelta. El ambiente está muy hermoso, me gusta verlos así de ilusionados".