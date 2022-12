Lukaku: “Cuando las cosas iban bien, me decían goleador belga; cuando no, descendiente de congoleños” 

El delantero del Manchester United y la Selección de Bélgica escribió una columna en la que reveló los duros momentos que vivió en su infancia y el trato xenófobo que ha recibido en su país.

Romelu Lukaku, con 25 años, es el máximo goleador de la Selección de Bélgica, con 37 goles en 69 partidos oficiales.

El delantero, que nació en Amberes, una excolonia belga, hijo de padres congoleños, padeció la pobreza en Bélgica, según el mismo lo relató en una columna que escribió en el sitio ‘The Players Tribune’.

Lukaku contó que vio cómo su madre mezclaba leche con agua y dijo que las ratas se paseaban por su casa. El niño, que entonces tenía seis años, se prometió triunfar en el fútbol y diez años después debutó con el Anderlecht.

Sin embargo, la xenofobia lo quiso dejar por fuera de un equipo de fútbol. Con once años, el delantero, de contextura gruesa, estaba por entrar a la cancha y desde la tribuna el papá de uno de sus rivales preguntó “¿qué edad tiene ese chico? ¿Dónde está su identificación? ¿De qué país es?”. “Soy belga”, le respondió el jugador.

Aún hoy en su adultez el futbolista del Manchester United ha padecido la discriminación. “Cuando las cosas iban bien, los diarios me llamaban el goleador belga; cuando no iban bien, me llamaban el descendiente de los congoleños”, relató en la columna.

Con cuatro goles, el exjugador del Everton y Chelsea, es el segundo máximo artillero del Mundial Rusia 2018. El inglés Harry Kane es primero, con seis. Y aunque su fuerte es marcar goles, también ha demostrado que tiene otras cualidades como asistir a sus compañeros y jugar sin el balón.

“Quería convertirme en el mejor jugador de la historia de Bélgica”, dijo Lukaku cuando era niño. Por ahora lo está logrando.