Maradona: "No sé de dónde sacaron que me tuvieron que dar una inyección de adrenalina”

El exjugador argentino Diego Armando Maradona, campeón del mundo en México 1986, negó este miércoles a su llegada a Moscú que hubiera tenido problemas cardiorrespiratorios durante el partido en San Petersburgo frente a Nigeria.

En un audio dirigido a su pareja, Rocío Oliva, y remitido por el entorno del exfutbolista de Boca Juniors, Diego Armando Maradona aseguró que no le tuvieron que poner "una inyección de adrenalina", como difundieron algunos medios.

"No sé de dónde sacaron que me tuvieron que dar una inyección de adrenalina. Me parece todo muy loco, muy estúpido", dijo.

El exseleccionador de la Albiceleste explicó, recién aterrizado en Moscú, que en el descanso del choque estuvo hablando "un rato con una gente que estaba ahí y va en contra de Tapia".

"Les dije que yo, primero, no soy comprable. Segundo, que si yo acepto hablar con ustedes, es porque yo los conozco a ustedes. Esa fue la charla. Y después volvimos al mismo lugar donde estábamos sentados. No sé de dónde sacaron que yo estaba con un coso de cardio, que me tuvieron que dar una inyección de adrenalina. Me parece todo muy loco, muy estúpido", contó Maradona.

"Son las 3 de la mañana y estamos llegando a Moscú de vuelta y sin ningún problema, sin alcohol y ninguna historia importante (...) Al 'Pelu' no le pasó nada", sentenció.

El audio refrenda lo expuesto en su perfil de Instagram, donde Maradona sostuvo que no está ni estuvo internado.

"En el entretiempo del partido con Nigeria me dolía mucho la nuca y sufrí una descompensación. Me revisó un médico y me recomendó que me fuera a casa antes del segundo tiempo, pero yo quise quedarme porque nos estábamos jugando todo. ¿Cómo me iba a ir? Les mando un beso a todos, perdón por el susto y gracias por el aguante, ¡hay Diego para rato!", añadió.

Maradona siguió desde la grada el triunfo (2-1) de la Albiceleste ante la escuadra nigeriana.

Los goles de Leo Messi y Marcos Rojo le dieron la clasificación para los octavos de final del Mundial de Rusia 2018.