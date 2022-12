Mascherano: “No llegamos de la mejor manera, pero eso no implica que Argentina no pueda ser candidata”

El jugador de la selección argentina Javier Marcherano, consideró crucial lograr un buen debut en el Mundial de Rusia-2018, aunque admitió que con Lionel Messi todo es más fácil.

"Está claro que si está Messi es mucho más fácil que si no estuviera. De momento no nos ha alcanzado, pero tampoco hemos estado tan lejos: nos ha superado Alemania y no en el juego si no en el resultado", dijo durante una rueda de prensa en el campo de entrenamiento de la selección, al aludir a la final perdida en el Mundial de Brasil-2014.

El ex Barcelona y actual jugador de Hebei Fortune de China, consideró que la baja del portero Sergio Romero por una lesión representó "un golpe muy duro para el grupo".

El 'Chiquito' Romero, del Manchester United, fue desafectado el martes y reemplazado por Nahuel Guzmán (Tigres, México) de 32 años, después de que sufriera un bloqueo articular de rodilla, según el parte oficial.

- Duro golpe -

"Es un golpe duro, una baja muy sensible, estamos hablando del arquero que atajó los últimos 10 años en Argentina con más partidos que ninguno en la selección. La referencia de 'Chiquito' en el arco nadie la cuestiona", aseguró el defensor-volante de 33 años.

Mascherano consideró "crucial" lograr un buen debut en el Mundial en su primer partido el 16 de junio ante Islandia, con quien integra grupo D junto al Croacia y Nigeria.

"El primer partido va a ser crucial para empezar con buen pie, tenemos confianza, Argentina tiene argumentos para competir", afirmó.

Sobre las posibilidades de la Albiceleste de alzar su tercera copa tras las ganadas en Argentina-1978 y México-1986, Mascherano hizo autocrítica y pidió ir despacio.

"No hemos llegado de la mejor manera, nos hemos clasificado en el último minuto ante Ecuador...hay que ser realista porque hay otras selecciones que están en un gran nivel, aunque eso no implica que Argentina no pueda ser candidata", remarcó.

Para ello consideró "fundamental iniciar bien, no volverse loco pensando en una hipotética final sino ir etapa por etapa. Tenemos más experiencia".

"Argentina muchas veces ha llegado en condiciones desfavorables y lo ha podido sacar adelante, es un gen competitivo que tiene esta selección", dijo.

Mascherano, que anunció que jugará en Rusia su último mundial, se declaró listo para "morir en batalla".

"Para mí es la última chance. Soy un soldado que ahora va directo a morir porque está en la última batalla y por eso estoy disponible para lo que el entrenador necesite, dentro o fuera de la cancha", afirmó.