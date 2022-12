“Me siento orgulloso de que Izquierdo esté con la Selección Colombia”: arquero de Australia

Mathew Ryan, compañero del atacante colombiano en el Brighton, de Inglaterra, elogió al delantero, tras debutar con una derrota 2-1 frente a Francia, este sábado, en la Copa Mundial de la FIFA.

El portero titular de Australia, Mathew Ryan, elogió a José Heriberto Izquierdo, su compañero en el Brighton, por estar con la Selección Colombia y le deseó hacer una gran Copa del Mundo, según el diario ‘As’.

"Hasta ahora no he hablado con Izquierdo. Solo le dije, antes de irnos del Brighton, que estaba muy orgulloso de él. Me alegro por él, porque esté convocado a la Selección Colombia. En el Brighton nos va a ayudar si tenemos más jugadores así, va a subir nuestro nivel de juego para el futuro", dijo Ryan, tras el debut mundialista.

Además, reconoció y destacó la calidad del pereirano. “José es un buen jugador. He tenido el placer de verlo jugar mucho porque he estado con él en Brujas y ahora en Brighton”.

“Es un gran jugador y le deseo lo mejor para este torneo y espero que pueda meter muchos goles contra los otros equipos. No sé si podemos encontrarnos en las semifinales o en las próximas rondas, pero espero que no me meta un gol (risas). Le deseo lo mejor”, añadió el portero de Australia.

La Selección Colombia debutará en el Mundial el próximo 19 de junio frente a la selección de Japón, en el Modovia Arena, encuentro que podrá seguir por la pantalla del Gol Caracol y GolCaracol.com, desde las 6:00 a.m.

